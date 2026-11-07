Bektemir Melikuziev schlägt tadschikischen Gegner in Dubai in der 2. Runde k.o.

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Bektemir Melikuziev schlägt tadschikischen Gegner in Dubai in der 2. Runde k.o.

Der usbekische Supermittelgewichts-Boxstar Bektemir Melikuziev (18-1, 12 KO) feierte einen weiteren glänzenden Sieg bei einem Profiboxabend in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Der usbekische Boxer trat in diesem Kampf gegen Karomatullo Sharipov (4-3-1, 3 KO) an, demonstrierte absolute Überlegenheit und besiegte seinen Gegner bereits in der zweiten Runde durch einen schweren Knockout.

Absolute Dominanz im Ring: Zweiter vorzeitiger Sieg im Jahr 2026

Bektemir Melikuziev bewies in dieser Saison erneut seine Top-Form und Schlagkraft:

  • Zwei Kämpfe — zwei Knockouts: Dieser Kampf war der zweite für Bektemir im Jahr 2026. Auch seinen vorherigen Gegner hatte er vorzeitig besiegt;

  • Profibilanz: Nach diesem Erfolg erhöhte der usbekische Boxer seine Siegesbilanz auf 18 (davon 12 durch K.o.) und festigte seine Position als einer der gefährlichsten Anwärter der Gewichtsklasse.

Großer Kampf voraus: Jaime Munguia für WBA-Titelkampf gefordert

Nach dem schnellen Sieg über Sharipov richtete sich alle Aufmerksamkeit auf den erwarteten großen Kampf gegen den amtierenden Champion:

  • Herausforderung des mexikanischen Stars: Der berühmte mexikanische Boxer und amtierende WBA-Supermittelgewichts-Champion Jaime Munguia (47-2, 35 KO) erklärte kürzlich nach seinem Sieg über den Russen Nikita Zonya, dass er bereit sei, in seiner nächsten Titelverteidigung gegen Melikuziev anzutreten:

    • «Ich denke, Melikuziev ist der Nächste. Du bist der nächste Gegner, mein Freund!», erklärte Munguia;

  • Einigung erzielt: Der bekannte amerikanische Sportjournalist und Box-Insider Chris Mannixberichtete, dass sich beide Seiten bereits auf alle wesentlichen Bedingungen des Meisterschaftskampfes geeinigt haben:

    • «Munguia wird gegen Melikuziev kämpfen. Ich glaube nicht, dass er den Titel freiwillig niederlegen wird. Mir wurde gesagt, dass sie sich offiziell auf die Kampfbedingungen geeinigt haben», berichtete der Insider.

Sollte dieser Superkampf offiziell angekündigt werden, wäre dies Bektemir Melikuzievs größte Meisterschaftsprüfung seiner Profikarriere und eines der am meisten erwarteten Ereignisse des Jahres für usbekische Boxfans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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