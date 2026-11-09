0:1 in der 88. Minute, 2:1 in der 90+7.! Neftchi-Trainer über das Wunder-Comeback

Eines der dramatischsten und intensivsten Spiele der aktuellen Saison in der usbekischen Superliga fand in Fergana statt. Neftchi, das entschlossen auf den Meistertitel zusteuert, empfing das Team von AGMK zu Hause, zeigte eine beeindruckende Moral und gewann mit 2:1.

Das Schicksal der Begegnung entschied sich in den letzten Minuten: Obwohl die Gäste in der 88. Minute durch einen Elfmeter in Führung gingen, glich das Team aus Fergana in der 90. Minute aus und erzielte in der letzten Sekunde der vom Schiedsrichter angezeigten siebenminütigen Nachspielzeit den Siegtreffer.

Nach dieser Partie nahm der Cheftrainer von Neftchi, Islom Ismoilov, an der Pressekonferenz teil und beantwortete offen die wichtigen Fragen.

„Der Charakter dieser Mannschaft“: Wie geschah das Wunder in Fergana?

Islom Ismoilov führte die dramatische Wende in den letzten Sekunden auf die mentale Stärke des Teams zurück:

Glaube bis zum Schlusspfiff: Nach dem Gegentor in der 88. Minute erkannte die Mannschaft, dass sie nichts mehr zu verlieren hatte, und warf alles nach vorne. Der Trainer betonte, dass der Glaube an den Sieg bis zur letzten Sekunde nicht erloschen sei.

Meisterschaftsdruck: „Je näher wir den Goldmedaillen kommen, desto größer wird der Druck. Es ist weder für die Spieler noch für mich einfach, dies zu bewältigen. Aber die Unterstützung durch die Vereinsführung und den Gouverneur der Region hilft uns, aus schwierigen Situationen herauszukommen“, sagte der Cheftrainer.

„Wir sind dem Abgrund entkommen“: Es wurde betont, dass nach der Kritik in den sozialen Medien die Geschlossenheit innerhalb des Teams gewahrt blieb, persönliche Egos beiseitegelegt wurden und man sich für den gemeinsamen Sieg vereinte.

Der junge Held Sarsenbayev und Kuao, der direkt aus Afrika kam

Auf der Pressekonferenz wurde auch auf wichtige Entscheidungen und die Helden im Kader eingegangen:

Sarsenbayevs riskante Entscheidung: Da Stammstürmer Marushich verletzt war und Peritsa angeschlagen spielte, brachte Ismoilov den jungen Stürmer Nurbek Sarsenbayev, der erst gestern bei der Reserve zwei Tore erzielt hatte, von der Bank – eine Entscheidung, die sich zu 100 Prozent auszahlte. Der junge Spieler, der einen Vertrag bis 2028 hat, erzielte ein Tor und legte den Grundstein für den Sieg.

Koffi Kuaos Durchhaltevermögen: Der afrikanische Verteidiger war acht Tage lang auf seinem Kontinent, um seine Passangelegenheiten zu regeln, und kam erst einen Tag vor dem Spiel an. Obwohl er eine Woche lang nicht trainiert hatte, stand er in der Startelf, gab alles und musste am Ende der Partie aufgrund von Muskelbeschwerden mit medizinischer Hilfe vom Platz.

„Im Fußball hat niemand das Recht, sich auszuruhen“

In Bezug auf die bevorstehende Pause während der FIFA-Abstellungsperiode betonte der Neftchi-Trainer nachdrücklich, dass das Team nicht stillstehen werde: