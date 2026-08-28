Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?
In Monaco fand die offizielle Europa League-Auslosung für die Ligaphase der Saison 2026/2027 statt. Im neuen einheitlichen Ligaformat erfuhren insgesamt 36 Vereine , die in 4 Töpfe unterteilt wurden, ihre 8 Gegner im Kampf um den zweitwichtigsten europäischen Pokal.
Die Spiele der Ligaphase beginnen offiziell am 16. September.
Topf 1: Auf wen treffen die Giganten?
Bayer (Deutschland): Marseille, Lyon, Salzburg, Dinamo Zagreb, CFR Cluj, Lech, Beşiktaş, OFI;
Benfica (Portugal): AZ, Milan, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech, Omonia, OFI, NEC;
Juventus (Italien): Real Sociedad, AZ, Rennes, Ferencváros, Omonia, Celta, NEC, Hapoel Be'er Sheva;
Milan (Italien): Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski;
Lyon (Frankreich): Bayer, Real Sociedad, Union, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrøm, Hoffenheim;
AZ (Niederlande): Juventus, Benfica, Dinamo Zagreb, Sparta, Sturm, Bournemouth, Hapoel Be'er Sheva, Ararat-Armenia;
Olympiacos (Griechenland): Milan, Marseille, Sparta, Rennes, Jagiellonia, CFR Cluj, Hoffenheim, Torreense;
Real Sociedad (Spanien): Lyon, Juventus, Viktoria Plzeň, Union, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrøm;
Marseille (Frankreich): Olympiacos, Bayer, Anderlecht, Celtic, Celta, Sturm, Levski, Beşiktaş.
Spielplan der Teams aus Topf 2:
Ferencváros: Juventus, Milan, Viktoria Plzeň, Celtic, Celje, Lech, Torreense, Hoffenheim;
Viktoria Plzeň: Benfica, Real Sociedad, Union, Ferencváros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski, Lillestrøm;
Union: Real Sociedad, Lyon, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech, Celta, Hapoel Be'er Sheva, Beşiktaş;
Dinamo Zagreb: Bayer, AZ, Anderlecht, Rennes, Sturm, Sunderland, NEC, Hapoel Be'er Sheva;
Salzburg: Milan, Bayer, Sparta, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat-Armenia, Levski;
Celtic: Marseille, Benfica, Ferencváros, Union, Celta, Omonia, Beşiktaş, Torreense;
Sparta: AZ, Olympiacos, Rennes, Salzburg, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrøm, Ararat-Armenia;
Rennes: Olympiacos, Juventus, Dinamo Zagreb, Sparta, Omonia, Sturm, OFI, NEC;
Anderlecht: Lyon, Marseille, Salzburg, Dinamo Zagreb, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, OFI.
Vertreter aus Topf 3:
Sturm: Marseille, AZ, Rennes, Dinamo Zagreb, Celje, Bournemouth, OFI, Hoffenheim;
Lech: Bayer, Benfica, Ferencváros, Union, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, OFI;
Crystal Palace: Real Sociedad, Lyon, Sparta, Salzburg, Lech, Jagiellonia, Hoffenheim, Beşiktaş;
Bournemouth: Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzeň, Sparta, Sturm, Celta, Hapoel Be'er Sheva, Lillestrøm;
Sunderland: AZ, Milan, Dinamo Zagreb, Anderlecht, Jagiellonia, Lech, Levski, Torreense;
Celje: Olympiacos, Bayer, Salzburg, Ferencváros, Omonia, Sturm, NEC, Ararat-Armenia;
Jagiellonia: Lyon, Olympiacos, Anderlecht, Viktoria Plzeň, Crystal Palace, Sunderland, Ararat-Armenia, Levski;
Omonia: Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta, Celje, Beşiktaş, NEC;
Celta: Juventus, Marseille, Union, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrøm, Hapoel Be'er Sheva.
Teilnehmer aus Topf 4:
Hoffenheim: Lyon, Olympiacos, Ferencváros, Anderlecht, Sturm, Crystal Palace, Beşiktaş, OFI;
Beşiktaş: Marseille, Bayer, Union, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Be'er Sheva, Hoffenheim;
Torreense: Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencváros, Sunderland, Lech, Ararat-Armenia, Lillestrøm;
Hapoel Be'er Sheva: Juventus, AZ, Dinamo Zagreb, Union, Celta, Bournemouth, OFI, Beşiktaş;
NEC: Benfica, Juventus, Rennes, Dinamo Zagreb, Omonia, Celje, Levski, Ararat-Armenia;
OFI: Bayer, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech, Sturm, Hoffenheim, Hapoel Be'er Sheva;
Lillestrøm: Real Sociedad, Lyon, Viktoria Plzeň, Sparta, Bournemouth, Celta, Torreense, Levski;
Levski: Milan, Marseille, Salzburg, Viktoria Plzeň, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrøm, NEC;
Ararat-Armenia: AZ, Milan, Sparta, Salzburg, Celje, Jagiellonia, NEC, Torreense.
Englische Klubs und neue Intrigen
Europa LeagueDiese Saison wird durch die Teilnahme der Premier-League-Klubs besonders intensiv. Sunderland, Bournemouth und Crystal Palace treffen auf Giganten wie Milan und Real Sociedad. Juventus und Milan starten mit einem relativ komfortablen, aber emotionalen Spielplan in die Ligaphase.
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