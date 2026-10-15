AZ Alkmaar – Hapoel Be'er Sheva: Aufstellungen und Liveticker

65 Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) zieht aus der Distanz ab. Der Ball kommt flach aufs Tormenü, aber Ofir Marciano entschärft die Situation mühelos.

62 Der Cheftrainer nimmt einen Wechsel vor: Javon East kommt für Eliel Peretz (H. Beer-Sheva) ins Spiel.

62 Muhammad Abu Rumi verlässt den Platz, für ihn kommt Niv Yehoshua (H. Be'er Scheva).

61 Der Schiedsrichter signalisiert einen Wechsel: Denso Kasius (AZ Alkmaar) kommt für Ayob Oufkir ins Spiel.

61 Leroy Echteld entscheidet sich für einen Wechsel. Calvin Stengs (AZ Alkmaar) ersetzt Seiya Maikuma.

58 Hapoel Be’er Scheva führt den Eckstoß aus.

57 Eine tolle Flanke von Guy Mizrahi (H. Beer-Sheva) in den Strafraum wurde von den gegnerischen Abwehrspielern geblockt.

55 Tor! Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) trifft aus kurzer Distanz nach Vorlage von Zahi Ahmed. Spielstand 1:1.

53 Ran Kozuch musste einen ungeplanten Wechsel vornehmen, da sich Idan Nachmias (Hapoel Be'er Sheva) verletzte und durch Miguel Vitor ersetzt wurde.

52 Der Schiedsrichter hat gezeigt, dass er ein solches Verhalten nicht duldet. Eliel Peretz (H. Beer Sheva) sieht die Gelbe Karte.

52 Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) ließ dem Schiedsrichter keine andere Wahl, als ihm die Gelbe Karte zu zeigen.

49 Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar) nahm eine präzise Flanke im Strafraum an und traf unhaltbar ins untere linke Eck.

48 Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) versucht es nach einem tollen Solo von außerhalb des Strafraums, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger gut geblockt.

46 Der Schiedsrichter pfiff die zweite Halbzeit an.

45+2 Radoslav Gidzhenov pfeift die erste Halbzeit ab.

45 1 Minute Nachspielzeit zur regulären Spielzeit.

45 Diese Gelbe Karte ist völlig verdient. Das harte Foul von Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) war ziemlich rücksichtslos, und Radoslav Gidzhenov zögerte nicht, ihn zu verwarnen.

42 AZ Alkmaar zeigt ein tolles Teamspiel mit kurzen Pässen, verliert den Ball jedoch durch ein ungenaues Zuspiel.

39 Radoslav Gidzhenov zeigt Pedro Amador (H. Beer Sheva) wegen eines Fouls die Gelbe Karte.

38 AZ Alkmaar führt den Eckball kurz aus, statt den Ball in den Strafraum zu flanken.

38 Waldemar Biskov (AZ Alkmaar) vergibt eine große Chance mit einem Schuss ins linke Eck, und der Torwart fängt den Ball mühelos ab.

35 Dschibril Tialav Diop (Hapoel Be'er Scheva) wollte einen Mitspieler finden, aber der Pass war zu lang und die Chance vertan.

32 Der Standard von AZ Alkmaar wird von einem der Verteidiger problemlos geklärt.

31 Waldemar Biskov steht bereit, um den Freistoß auszuführen, und entscheidet sich für den Direktschuss in die untere rechte Ecke, aber Ofir Marciano pariert glänzend! AZ Alkmaar bekommt einen Eckball.

30 3:0 – das ist die Gesamtzahl der Torschüsse beider Teams.

26 Eliel Peretz (Hapoel Beer Sheva) geht hart in den Zweikampf, und der Schiedsrichter pfeift das Foul.

23 Hapoel Be'er Scheva verschleppt das Tempo durch ein- bis zweimaliges Berühren des Balls. Der Gegner tut sich gerade sehr schwer, das Laufen ohne Ball kostet enorm viel Kraft.

19 Amankwah Forson (H. Beer Sheva) kommt zu spät in den Grätschfoul gegen seinen Gegner. Radoslav Gidzhenov unterbricht das Spiel und hätte ihm eine Karte zeigen können, belässt es am Ende aber nur bei einer Ermahnung.

16 AZ Alkmaar zeigt ein tolles Passspiel. Sie erhöhen den Ballbesitz durch eine Serie langer Pässe und warten auf den richtigen Moment für den Angriff.

13 Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) konnte keinen Pass zu seinen Mitspielern bringen.

11 54:46 – Ballbesitz.

7 Ecke ausgeführt, aber AZ Alkmaar kann kein Kapital daraus schlagen, da der Verteidiger den Ball klärt.

7 Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) ließ die Gegenspieler aussteigen, aber der Verteidiger schaffte es, den Ball zu erobern. AZ Alkmaar führt einen Eckstoß aus. Der Schiedsrichter und sein Assistent zeigten auf die Eckfahne.

6 AZ Alkmaar führt den Eckstoß kurz aus.

6 Mees de Wit (AZ Alkmaar) bringt den Ball in den Strafraum, aber die Abwehr klärt.

3 AZ Alkmaar kontrolliert derzeit mit präzisen Pässen den Ball und behält die Initiative.

1 Die erste Halbzeit dieses Spiels beginnt in Kürze.

21:46 Hapoel Be'er Sheva eröffnet das Spiel.

21:45 Das heutige Spiel wird von Radoslav Gidzhenov geleitet.

21:45 Wir kennen nun die Startaufstellungen. Sie finden sie in den Spieldetails.