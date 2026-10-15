Jagiellonia – Ararat-Armenia: Aufstellungen und Liveticker
Die Begegnung zwischen Jagiellonia und Ararat-Armenia im Rahmen der Europa League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startaufstellung Jagiellonia: 50. Abramowicz S., 27. Conceição R., 5. Wital B., 4. Kobayashi Y., 20. Wdowik B., 19. Kling A., 6. Romanczuk T. (Kapitän), 11. Imaz J., 72. Jóźwiak K., 30. Sene O., 7. Schmidt K.
Cheftrainer Jagiellonia: Siemieniec A.
Startaufstellung Ararat-Armenia: 98. João Bravim, 2. Oliveira E., 43. Wilson Valdes B. R., 5. Luis Felipe, 16. Grigoryan E., 8. Balanta J. A., 17. Carle M., 20. Terra A. (Kapitän), 77. Serobyan A., 91. Sandro Lima, 11. Banjaki Z.
Cheftrainer Ararat-Armenia: Tulipa.
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