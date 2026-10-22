Lech Posen — Sunderland: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Europa League zwischen Lech Posen und Sunderland beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Ortszeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Lech Posen: 1. Lis M., 2. Pereira J., 72. Skrzypczak M., 59. Gurgul M., 15. Gurgul M., 43. Kozubal A., 22. Murawski R., 10. Walemark P., 21. Rodrigues P., 11. Hotić D., 9. Ishak M. (Kapitän).

Bank Lech Posen: 7. Agnero I., 55. Bartczak P., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 24. Jagiełło F., 90. Janiszka H., 31. Obremski W., 77. Palma L., 33. Pruchniewski M., 56. Szymczak V.

Cheftrainer Lech Posen: Frederiksen N.

Startelf Sunderland: 22. Rufs R., 20. Mukiele N., 4. Danso K., 13. O'Nien L., 6. Metali D., 34. Xhaka G. (Kapitän), 29. Aouchiche J., 39. Fofana M., 19. Diarra X., 10. Angulo N., 57. Tuterov T.

Bank Sunderland: 15. Alderete O., 32. Hume T., 48. Jones J., 28. Le Fee E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 77. Proctor T., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 47. Samuel-Ogunsuyi T., 49. Scott F., 40. Whittaker D.

Cheftrainer Sunderland: Le Bris R.