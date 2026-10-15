Torrense gegen Sunderland: Aufstellungen und Live-Ticker

66 Der Schiedsrichter gibt das Signal zum Wechsel. David Bruno kommt für Jonathan Mutombo (Torreense) ins Spiel.

63 Es gibt einen Wechsel. Manuel Pozo verlässt das Feld und Carlos Simões Stopira gibt die letzten taktischen Anweisungen an (Torreense).

61 Sunderland scheint ins Spiel zu finden und kontrolliert den Ball. Sie warten auf den richtigen Moment, um neue Angriffsgelegenheiten zu kreieren.

59 Es gibt einen Wechsel im Spiel. Trai Hume geht vom Feld, und Nordi Mukiele (Sunderland) kommt neu ins Spiel.

59 Vorbereitung auf einen Wechsel. Reinildo Mandava (Sunderland) kommt von der Bank ins Spiel und ersetzt Dayann Metali.

59 Regis Le Bris bereitet einen Wechsel vor. Granit Xhaka (Sunderland) kommt für Nilson Angulo ins Spiel.

59 Es gibt einen Wechsel. Malick Fofana verlässt den Platz, für ihn kommt Enzo Le Fée (Sunderland).

57 Gute Defensivaktion, die Ecke bringt Sunderland nichts ein.

57 Nilsen Angulo (Sunderland) versuchte, eine Flanke per Kopf zu verwerten, sprang hoch und lenkte den Ball auf die linke Seite des Tors. Lucas Paes zeigte eine glänzende Reaktion und hielt heldenhaft, um das Gegentor zu verhindern.

57 Sunderland führt die Ecke kurz aus.

57 Sunderland konnte die Ecke nicht nutzen, die Abwehr klärte den Ball ins Mittelfeld. Sunderland holt eine Ecke heraus. Dem Gegner droht ein weiterer gefährlicher Angriff.

54 Sunderland führte den Eckstoß schnell mit einem kurzen Pass aus.

52 Nach einem Standard von Sunderland wird der Ball von einem der Verteidiger problemlos abgefangen.

50 Nilsen Angulo (Sunderland) kommt nach einer tollen Flanke in den Strafraum zum Kopfball, aber das Leder geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ist im Toraus, der Torwart von Torrence führt den Abstoß aus.

49 Omar Alderete (Sunderland) führt den Freistoß aus mittlerer Distanz aus, aber der Ball geht über die Latte. Der Ball geht ins Toraus und Torrense wird das Spiel mit einem Abstoß fortsetzen.

47 Diadi Mohamed (Torrense) spielt den Ball mit der Hand, ist aber wütend, nachdem der Schiedsrichter auf Foul entscheidet. Sunderland bekommt einen Freistoß, der zu einer Torchance führen könnte.

46 Die zweite Halbzeit hat begonnen.

45+2 Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab und die Spieler begeben sich in die Kabinen.

45+1 Torquay gegen Sunderland. Spielstand: 1:0. Trai Hume (Sunderland) sieht die gelbe Karte.

45 Es gibt mindestens 1 Minute Nachspielzeit.

45 Trai Hume (Sunderland) sieht Gelb für ein Foul. Enea Jorgji fiel die Entscheidung leicht.

43 Diese Gelbe Karte ist völlig verdient. Das Einsteigen von Jonathan Mutombo (Torrense) war sehr hart, und Enea Jorgji zögerte nicht, ihn zu verwarnen.

40 Luke O'Nien (Sunderland) begeht ein hartes Foul. Schiedsrichter Enea Jorgji hat die Situation genau beobachtet.

37 Tor! Volney (Torrense) lässt die Gegenspieler aussteigen und schlenzt den Ball sehenswert von außerhalb des Strafraums in den rechten Winkel. Robin Roefs hat keine Abwehrchance. Spielstand 1:0.

35 Jules Ahoka (Sunderland) begeht ein Foul beim Auf Angriff.

32 Spiel: Torrense - Sunderland. Spielstand: 0-0. Kommentar: Jules Ahoka (Sunderland) begeht ein Foul beim Spielaufbau.

30 Sunderland scheint ins Spiel zu finden und kontrolliert den Ball. Die starken Laufwege der Stürmer ermöglichen es den Verteidigern, Angriffe einzuleiten.

28 Enea konnte das harte Einsteigen von Volnei (Torrense) nicht ungeschehen lassen und pfiff ab.

27 Omar Alderete (Sunderland) kommt nach einer Ecke an den Ball, aber sein Kopfball wird geblockt.

26 Der Ball ist im Aus, Eckstoß. Sunderland hat die Chance, eine gefährliche Situation vor dem gegnerischen Tor zu kreieren.

25 Die Freude der Sunderland-Spieler währte nicht lange, da Schiedsrichter Enea Jorgji nach VAR-Überprüfung wegen eines Fouls auf KEIN TOR entschied.

25 Moment mal! Der Schiedsrichter hat gerade signalisiert, dass das Tor von Sunderland per VAR überprüft werden muss.

24 Tor! Timur Tutierov (Sunderland) reagiert am schnellsten auf den Abpraller im Strafraum und köpft ihn rein.

23 Malik Fofana (Sunderland) zieht stramm ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab.

22 Noah Sadiki (Sunderland) lief zu früh nach vorne und stand im Abseits, als sein Mitspieler ihn anspielen wollte.

19 Torrence konnte den Eckball nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr wachsam blieb und die Gefahr klärte.

18 Malik Abubakari (Torreense) verpasst eine gefährliche Hereingabe in den Strafraum nur knapp, aber ein Verteidiger klärt die Situation zur Ecke. Torreense führt den Eckstoß aus.

18 Malik Abubakari (Torreense) steht im Abseits, aber das war eine knappe Entscheidung.

17 Omar Alderete (Sunderland) begeht ein Foul, und Enea Jorgji pfeift das Vergehen ab.

15 João Marques (Torreense) steht im Abseits, nachdem der Linienrichter die Fahne gehoben hat.

13 Sunderland zeigt ein fantastisches Mannschaftsspiel und kontrolliert den Ball mit vielen kurzen Pässen. Sie müssen geduldig sein, wenn sie eine Lücke in der Abwehr finden und ein Tor erzielen wollen.

10 Schiedsrichter Enea Jorgji pfeift. Jonathan Mutombo (Torrense) begeht ein Foul wegen gefährlichen Spiels.

8 Sunderland führte einen Eckball aus, aber dank einer starken Abwehrleistung wurde eine Torchance zunichte gemacht.

7 Sunderland hat derzeit die Ballkontrolle und hält die Initiative durch präzise Pässe aufrechter.

4 Dank einer hervorragenden Blockade des Verteidigers bracht die Ecke von Sunderland nichts ein.

3 Noah Sadiki (Sunderland) zieht stramm ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

21:50 Die Spieler kommen endlich auf den Platz! Sunderland führt den Anstoß aus.

21:45 Das heutige Spiel wird von Enea Jorgji geleitet.

21:45 Die Startaufstellungen für dieses Spiel sind da.