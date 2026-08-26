Kanu-Weltmeisterschaft: Wer reiste mit dem usbekischen Nationalteam nach Polen?

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Kanu-Weltmeisterschaft: Wer reiste mit dem usbekischen Nationalteam nach Polen?

In der polnischen Stadt Posen hat ein großes Sportforum, auf das Wassersportfans sehnsüchtig gewartet haben — die Kanu-Weltmeisterschaft— offiziell begonnen. Bei dieser Weltmeisterschaft, die die stärksten und renommiertesten Kanuten der Welt vereint, tritt auch das usbekische Nationalteam mit einem erweiterten Kader im Kampf um die Medaillen an.

Wie das Nationale Olympische Komitee (NOK) von Usbekistan mitteilte, kämpfen ab dem 26. August die besten Athleten der Kontinente auf den Gewässern von Posen um Meistertitel und Weltranglistenpunkte.

Der globale Wettbewerb, der bis zum 30. August dauert,

Das Turnier dauert bis zum 30. August. Es ist geplant, dass sowohl erfahrene Athleten als auch junge Talente die Ehre Usbekistans in den vier Tagen des kompromisslosen Wettbewerbs verteidigen:

  • Hoher Wettbewerb: Neben den führenden Sportnationen der Welt streben auch die usbekischen Kanuten danach, bei Sprint- und Distanzrennen auf das Podium zu steigen;

  • Führungskräfte in Aktion: Im Team sind Medaillengewinner internationaler Wettbewerbe sowie Asien- und Weltmeisterschaften bereit für die wichtigsten Starts.

Posen 2026: Der vollständige Kader des usbekischen Nationalteams

Im Rahmen des Weltmeisterschaftsprogramms werden folgende Athleten in den Kanu- und Kajak-Disziplinen an den Start gehen:

Kanu (Männer und Frauen):

  • Shahriyor Mahkamov

  • Ziyodbek Yoldoshaliev

  • Aleksandr Zarubin

  • Samandar Haydarov

  • Ozodjon Amriddinov

  • Shahrizoda Mavlonova

  • Yekaterina Shubina

  • Milana Dusev-Janic

  • Arina Tanatmisheva

Kajak (Männer und Frauen):

  • Artur Guliyev

  • Vladlen Denisov

  • Diyorbek Mamatkulov

  • Mirjalol Komilov

  • Shohsanam Sherzodova

  • Nilufar Zokirova

Dieser Kader gilt als einer der Hauptanwärter auf Spitzenplätze in den Einer-, Zweier- und Vierer-Besatzungen auf den Wasserbahnen von Posen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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