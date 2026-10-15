Lech Posen – Bayer Leverkusen: Aufstellungen und Liveticker

62 Auswechslung. Facundo Medina kommt für Miguel Gutiérrez ins Spiel (Bayer Leverkusen).

62 Es gibt einen Wechsel. Aleix García verlässt das Feld und Carles Martínez gibt Robert Andrich (Bayer Leverkusen) letzte taktische Anweisungen.

62 Auswechslung. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) kommt für Nathan Tella.

62 Nathan Tella (Bayer Leverkusen) versuchte, Gegenspieler ausz Dribbeln, aber der Verteidiger schaffte es, den Ball zu erobern.

61 Es ist Zeit für einen Wechsel. Daniel Håkans (Lech Poznań) kommt für Patrik Wålemark ins Spiel.

60 Niels Frederiksen hat sich zu einem Wechsel entschlossen. Filip Jagiełło (Lech Poznań) kommt für Leo Bengtsson ins Spiel.

60 Der Schiedsrichter lässt nachspielen. Yannick Agnero kommt für Mikael Ishak ins Spiel (Lech Posen).

59 Jetzt führt Lech Posen einen Eckstoß aus.

58 Aleix García (Bayer Leverkusen) lief frei auf den Torhüter zu und schoss aus kurzer Distanz, aber Mateusz Lis ahnte die Absicht und parierte glänzend, um den Ball am linken Eck vorbeizulenken.

57 Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) bringt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die Verteidiger klären den Ball.

54 Mikael Ishak (Lech Poznan) verschafft sich Nah an der Strafraumgrenze Platz und zieht wuchtig aufs Torzentrum ab, aber Mark Flekken hat keine Mühe, den Ball zu halten.

52 Eine lange Flanke in den Strafraum ließ Patrik Schick (Bayer Leverkusen) völlig frei, aber sein Kopfball aus kurzer Distanz ging vorbei, weit am linken Pfosten vorbei.

49 Der Verteidiger beging ein taktisches Foul nahe der Strafraumgrenze und ließ Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) ziehen. Es war ein guter Versuch, aber sein Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

48 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) konnte den Ball nicht in den Strafraum bringen, sein Versuch wurde von den Verteidigern geklärt.

46 Der Schiedsrichter pfiff die zweite Halbzeit an.

45+6 Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab, und die Spieler begeben sich in die Kabinen.

45 Es gibt mindestens 5 Minuten Nachspielzeit.

45 Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) flankt den Ball von außen in den Strafraum, aber der Pass ist ungenau und erreicht keinen Mitspieler. Der Ball geht ins Aus und der Torhüter von Lech Posen führt den Abstoß aus.

45 5:11 – Gesamtzahl der Torschüsse beider Mannschaften.

41 Schiedsrichter Miloš Milanović hat seine Entscheidung nach VAR-Überprüfung nicht geändert. Elfmeter für Bayer Leverkusen!

41 Tor! Patrik Schick (Bayer Leverkusen) läuft an, stoppt kurz und schiebt den Elfmeter nachbarnauer Beobachtung von Mateusz Lis präzise ins untere linke Eck.

41 Patrik Schick (Bayer Leverkusen) geht zum Elfmeterpunkt.

40 Mateusz Skrzypczak (Lech Posen) sieht Gelb für ein Foul. Miloš Milanović musste keine schwere Entscheidung treffen.

39 Warten! Der Schiedsrichter zeigt das VAR-Zeichen und möchte die Szene im Strafraum überprüfen. Das könnte ein Elfmeter für Bayer Leverkusen sein! Mal sehen, wie er entscheidet.

38 Aleix García (Bayer Leverkusen) führt die Ecke aus, aber sie misslingt, da der Ball zu hart geschlagen wurde.

37 Leo Bengtsson (Lech Posen) startet seinen Lauf zu früh, und der Linienrichter hebt die Fahne für Abseits.

34 Schiedsrichter Miloš Milanović gibt das Tor nach VAR-Überprüfung und die Spieler von Bayer Leverkusen haben Grund zum Jubeln!

34 Das Tor von Bayer Leverkusen wird vom Schiedsrichter per VAR überprüft! Er zögert offensichtlich oder hat offenbar eine Nachricht erhalten.

32 Tor! 0:2. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) verwertet den Abpraller aus kurzer Distanz.

29 Tor! Patrik Schick (Bayer Leverkusen) bleibt nervenstark und verwandelt den Elfmeter unhaltbar unten rechts ins Tor von Mateusz Lis.

29 Patrik Schick (Bayer Leverkusen) tritt zum Elfmeter an!

28 Nach VAR-Überprüfung bleibt die Elfmeterentscheidung bestehen. Elfmeter für Bayer Leverkusen!

27 Es gibt eine Unterbrechung im Spiel, und Schiedsrichter Milos Milanovic hat offenbar ein Signal über sein Headset erhalten – er zeigt an, dass er eine Elfmeterszene für Bayer Leverkusen per VAR überprüfen wird. Das könnte sehr interessant werden!

23 Flanke in die Mitte des Strafraums, Malik Tillman (Bayer Leverkusen) verschafft sich etwas Platz, aber sein Kopfball geht knapp über die Latte. Der Ball geht ins Toraus, Lech Poznan führt den Abstoß aus.

23 Aleix García (Bayer Leverkusen) foult im Zweikampf. Miloš Milanović hat das genau gesehen und pfeift ab.

18 Martin Terrier verlässt verletzt den Platz. Carles Martínez bringt Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

18 Luis Palma (Lech Poznan) führt den Eckstoß kurz aus, anstatt den Ball in den Strafraum zu flanken.

16 Martin Terrier (Bayer Leverkusen) signalisiert Schmerzen und fordert medizinische Behandlung an. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch unklar.

15 Niels Frederiksen musste zwangsweise wechseln, da sich Wojciech Mońka verletzt hatte; für ihn kam Terry Yegbe (Lech Posen) ins Spiel.

14 Der Verteidiger blockt den Schuss von Martin Terrier (Bayer Leverkusen) im Strafraum mit vollem Einsatz ab.

12 Wojciech Mońka (Lech Poznań) braucht medizinische Hilfe, deshalb hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und die Ärzte auf den Platz gerufen.

11 Mikael Ishak (Lech Poznań) behielt die Nerven nicht und vergab eine Großchance aus dem Strafraum, als er den Ball über die Latte schoss.

9 Das gibt eine Gelbe Karte für einen der Spieler. Der verwarnte Spieler ist Mateusz Skrzypczak (Lech Poznań).

8 Aleix Garcia führt den Eckball aus und findet Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) völlig frei, der allein vor dem Torwart steht, den Ball aus kurzer Distanz aber irgendwie über die Latte schießt. Den muss er machen! Der Ball geht ins Aus, Lech Poznan führt das Spiel mit Abstoß fort.

8 Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) treibt den Ball zur Eckfahne und flankt ihn in den Strafraum.

6 Nathan Tella (Bayer Leverkusen) zieht aus der Distanz ab, verfehlt aber das Tor deutlich und der Ball fliegt weit über die Latte. Der Ball geht ins Toraus, Lech Poznań führt den Abstoß aus.

6 Nathan Tella (Bayer Leverkusen) kam nahe der Strafraumgrenze völlig frei zum Zug. Sein Schuss misslang jedoch, der Ball flog genau auf die Mitte des Tors zu und Mateusz Łis packte ohne Mühe zu.

5 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) bringt den Ball in den Strafraum, aber die Abwehr klärt.

2 Aleix García (Bayer Leverkusen) führt den Eckstoß aus, findet aber keinen Mitspieler.

1 Die erste Halbzeit hat begonnen.

21:45 Bayer Leverkusen eröffnet das Spiel.

21:45 Milos Milanovic wurde zum Schiedsrichter des heutigen Spiels ernannt und wird versuchen, fair zu pfeifen und Fehler zu vermeiden.

21:45 Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und können im Aufstellungsbereich eingesehen werden.