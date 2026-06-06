David Villa würdigt Messis Größe in der Fußballgeschichte erneut

·83·Sport
David Villa würdigt Messis Größe in der Fußballgeschichte erneut

David Villa, der legendäre Stürmer des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, äußerte sich aufrichtig und bewundernd über seinen ehemaligen Mitspieler und Fußballzauberer Lionel Messi.

Die großartige Zusammenarbeit dieser beiden Stars auf dem grünen Rasen des Camp Nou, die einen einzigartigen Platz in der Geschichte des Weltfußballs einnehmen, ist den Fans noch immer in lebhafter Erinnerung. "El Guaje" (David Villas Spitzname) betonte besonders den unübertroffenen Einfluss, den das argentinische Phänomen nicht nur auf den Fußball, sondern auf den Weltsport im Allgemeinen hatte.

"Messi war an fast allen Toren, die ich erzielt habe, beteiligt."

Als David Villa an seine torreichen Jahre im Trikot des FC Barcelona zurückdachte, lobte er Messis außergewöhnliche Pässe und seine einzigartige Fähigkeit, Mitspieler in Torchancen zu bringen, ausdrücklich.

"Der Einfluss, den Messi auf den Fußball und den Sport im Allgemeinen hatte, ist unbestreitbar; er ist einzigartig. Während meiner Zeit beim FC Barcelona habe ich insgesamt 49 Tore erzielt. Interessanterweise fielen fast alle diese Tore nach magischen und präzisen Pässen von Leo", gab der spanische Stürmer zu.

In seinen weiteren Ausführungen betonte der legendäre Stürmer nachdrücklich, dass es im Fußball keine andere Figur gibt, die mit Leo vergleichbar ist:

"Ich habe in meiner Karriere noch nie einen Spieler mit solch einzigartigen und außergewöhnlichen Fähigkeiten gesehen. Messi ist zweifellos der beste Fußballer der Welt."

Eine historische Ära: Die magischen Zahlen eines formidable Duos

David Villa, der als größter Torschütze in der Geschichte des spanischen Fußballs gilt, verteidigte von 2010 bis 2013 die Farben der "Blaugrana". Genau in dieser dreijährigen goldenen Ära sorgte er zusammen mit dem argentinischen Genie in der La Liga und der UEFA Champions League für Furore.

Spielerstatus

Zeitraum der Vereinskarriere

Anzahl der Tore für Barcelona

David Villa (Rekordhalter der spanischen Nationalmannschaft)

2010–2013

49 Tore (meistens durch Assists von Messi)

Hintergrund: David Villas Können in zentralen und offensiven Außenpositionen spielte eine große Rolle dabei, dass der FC Barcelona unter Pep Guardiola zu einer unschlagbaren Macht wurde. Dass jedoch ein großer Torschütze wie Villa vor Messi die Segel strich und seine Überlegenheit anerkannte, zeigt, dass Leo nicht nur individuell herausragend war, sondern auch ein wahrer Anführer, der seine Mitspieler auf ein höheres Niveau hob. Das Verständnis dieser beiden Stars auf dem Feld ist eines der schönsten Kapitel in der Geschichte des katalanischen Klubs.

Verfolgen Sie mit uns auf Zamin die interessantesten Erinnerungen aus dem Leben der Legenden des Weltfußballs, exklusive Interviews und die besten analytischen Artikel aus der Fußballwelt!

BarcelonaLionel MessiDavid VillaSpanienCamp Nou
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lamine Yamal zum Spieler der Saison in der La Liga gewähltLamine Yamal zum Spieler der Saison in der La Liga gewähltHeute, 08:15Bayern München greift Option Tomas Araujo zur Verstärkung der Abwehr wieder aufBayern München greift Option Tomas Araujo zur Verstärkung der Abwehr wieder aufHeute, 08:15Historisches Trikot des Fußballkönigs für Rekordpreis versteigertHistorisches Trikot des Fußballkönigs für Rekordpreis versteigertHeute, 08:08Jürgen Klopps Agent reagiert auf Gerüchte um Real MadridJürgen Klopps Agent reagiert auf Gerüchte um Real MadridHeute, 07:54Neue Ära bei Tottenham: Daniel Levy verkauft 25-Prozent-Anteil am KlubNeue Ära bei Tottenham: Daniel Levy verkauft 25-Prozent-Anteil am KlubHeute, 07:36Scaloni äußert sich zu Messis Gesundheit und GenesungScaloni äußert sich zu Messis Gesundheit und GenesungHeute, 07:23
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt