David Villa, der legendäre Stürmer des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, äußerte sich aufrichtig und bewundernd über seinen ehemaligen Mitspieler und Fußballzauberer Lionel Messi.

Die großartige Zusammenarbeit dieser beiden Stars auf dem grünen Rasen des Camp Nou, die einen einzigartigen Platz in der Geschichte des Weltfußballs einnehmen, ist den Fans noch immer in lebhafter Erinnerung. "El Guaje" (David Villas Spitzname) betonte besonders den unübertroffenen Einfluss, den das argentinische Phänomen nicht nur auf den Fußball, sondern auf den Weltsport im Allgemeinen hatte.

"Messi war an fast allen Toren, die ich erzielt habe, beteiligt."

Als David Villa an seine torreichen Jahre im Trikot des FC Barcelona zurückdachte, lobte er Messis außergewöhnliche Pässe und seine einzigartige Fähigkeit, Mitspieler in Torchancen zu bringen, ausdrücklich.

"Der Einfluss, den Messi auf den Fußball und den Sport im Allgemeinen hatte, ist unbestreitbar; er ist einzigartig. Während meiner Zeit beim FC Barcelona habe ich insgesamt 49 Tore erzielt. Interessanterweise fielen fast alle diese Tore nach magischen und präzisen Pässen von Leo", gab der spanische Stürmer zu.

In seinen weiteren Ausführungen betonte der legendäre Stürmer nachdrücklich, dass es im Fußball keine andere Figur gibt, die mit Leo vergleichbar ist:

"Ich habe in meiner Karriere noch nie einen Spieler mit solch einzigartigen und außergewöhnlichen Fähigkeiten gesehen. Messi ist zweifellos der beste Fußballer der Welt."

Eine historische Ära: Die magischen Zahlen eines formidable Duos

David Villa, der als größter Torschütze in der Geschichte des spanischen Fußballs gilt, verteidigte von 2010 bis 2013 die Farben der "Blaugrana". Genau in dieser dreijährigen goldenen Ära sorgte er zusammen mit dem argentinischen Genie in der La Liga und der UEFA Champions League für Furore.

Spielerstatus Zeitraum der Vereinskarriere Anzahl der Tore für Barcelona David Villa (Rekordhalter der spanischen Nationalmannschaft) 2010–2013 49 Tore (meistens durch Assists von Messi)

Hintergrund: David Villas Können in zentralen und offensiven Außenpositionen spielte eine große Rolle dabei, dass der FC Barcelona unter Pep Guardiola zu einer unschlagbaren Macht wurde. Dass jedoch ein großer Torschütze wie Villa vor Messi die Segel strich und seine Überlegenheit anerkannte, zeigt, dass Leo nicht nur individuell herausragend war, sondern auch ein wahrer Anführer, der seine Mitspieler auf ein höheres Niveau hob. Das Verständnis dieser beiden Stars auf dem Feld ist eines der schönsten Kapitel in der Geschichte des katalanischen Klubs.

Verfolgen Sie mit uns auf Zamin die interessantesten Erinnerungen aus dem Leben der Legenden des Weltfußballs, exklusive Interviews und die besten analytischen Artikel aus der Fußballwelt!