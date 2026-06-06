Perez gibt Transfer von Manchester City-Star Rodri vollständig auf

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Perez gibt Transfer von Manchester City-Star Rodri vollständig auf

Unerwartete und sensationelle geopolitische Wendungen setzen sich auf dem europäischen Transfermarkt und in der Fußballszene fort. Die Führung von Real Madrid, die lange darauf abzielte, Rodri Hernandez, einen der stärksten Mittelfeldspieler der Welt und Gewinner des Ballon d'Or 2024, zu verpflichten, hat diesen Plan überraschend aufgegeben.

Laut Insider-Informationen hat Florentino Perez, der Besitzer des 'Königsklubs', seine Meinung bezüglich der Verpflichtung des erfahrenen und talentierten Mittelfeldspielers von Manchester City nach Madrid vollständig geändert.

Direkte Kommunikation und Aussetzung des Transfers

Diese revolutionäre Nachricht wurde offiziell vom renommierten Sportjournalisten und Insider Matteo Moretto in einem exklusiven Interview mit der prestigeträchtigen spanischen Marca Zeitung enthüllt. Ihm zufolge wurden zwischen den beiden Giganten geheime Kontakte bezüglich dieser Angelegenheit geknüpft:

'Nach zuverlässigen Informationen, die mich erreicht haben, fand eine direkte Kommunikation zwischen der Führung von Real Madrid und Manchester City statt. Derzeit sind die Verantwortlichen des englischen Clubs sich sehr bewusst, dass die Madrider Seite die Absicht, Rodri zu kaufen, aufgegeben hat. Um ehrlich zu sein, will Florentino Perez den Transfer von Rodri derzeit überhaupt nicht, und alle Verhandlungen in dieser Hinsicht wurden gestoppt; es gibt keinerlei Fortschritte', sagt Moretto.

Rodris aktueller Vertrag und Marktwert

Der aktuelle Status und die statistischen Daten des spanischen Stars, der als Eckpfeiler der taktischen Schemata von Pep Guardiola im englischen Fußball gilt, sehen wie folgt aus:

Spielerstatus

Vertragslaufzeit

Leistung in der letzten Saison

Transfermarkt-Wert

Gewinner des Ballon d'Or 2024

Bis Sommer 2027

33 Spiele / 2 Tore

50 Millionen Euro

Obwohl diese Zahlen zeigen, dass Rodri immer noch auf hohem Niveau ist, wird deutlich, dass die Transferpolitik des Madrider Giganten eine andere Richtung eingeschlagen hat.

Hintergrund: Gerüchte über Rodris Wechsel zu Real Madrid hatten die Agenda lange Zeit dominiert. Viele sahen ihn als die ideale Figur, um das Mittelfeld in Madrid nach Toni Kroos zu kontrollieren. Doch Florentino Perez' Entscheidung zeigt, dass Real jungen Stars wie Federico Valverde, Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni volles Vertrauen schenkt. Der Klub zog es vor, sein internes Gleichgewicht zu wahren, anstatt große Summen für Rodri auszugeben. Dies ist ein großer Sieg für Manchester City.

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Florentino PérezRodri HernándezReal MadridManchester CityMarca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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