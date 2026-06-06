Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird ein besonderes Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs sein. Unsere Nationalmannschaft nimmt erstmals an der Endrunde teil. Das ist ein großer Traum, großer Stolz und ein historisches Ereignis, auf das die gesamte Nation im usbekischen Fußball gewartet hat.

Interessanterweise werden einige berühmte Fußballstars gezwungen sein, diese Weltmeisterschaft, bei der Usbekistan antritt, im Fernsehen zu verfolgen. In den sozialen Medien zirkuliert eine symbolische Mannschaft aus Spielern, die die WM 2026 verpassen. Sie enthält mehrere berühmte Namen des modernen Fußballs.

Gianluigi Donnarumma ist als Torwart in der symbolischen Aufstellung aufgeführt. Der italienische Keeper verfügt über große internationale Erfahrung und gehört zu den Spielern, die die Europameisterschaft gewonnen haben. Doch da sich Italien nicht für die WM qualifizierte, bleibt auch er vom großen Turnier fern.

In der Abwehrreihe stehen Namen wie Carvajal, Harry Maguire, Huijsen und Trent Alexander-Arnold. Besonders dass Premier-League-Stars wie Alexander-Arnold und Maguire die WM 2026 von zu Hause aus sehen müssen, wird von den Fans als überraschend empfunden. Solche Namen sieht man normalerweise bei großen Turnieren, aber so ist Fußball – Ergebnisse, nicht Pässe, bringen die Tickets.

Eduardo Camavinga, Phil Foden und Dominik Szoboszlai besetzen das Mittelfeld. Camavinga hat sich bei Real Madrid in großen Spielen bewährt, Foden ist eines der größten Talente von Manchester City, und Szoboszlai ist als Führungsspieler des ungarischen Fußballs bekannt. Dennoch sind auch sie in dieser symbolischen Mannschaft vertreten.

Die Angriffsreihe wirkt noch sensationeller: Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen und Cole Palmer. Jeder dieser drei spielt eine wichtige Rolle in seinen Vereinen und steht im Rampenlicht der Fans. Kvaratskhelia sticht durch Technik und Schnelligkeit hervor, Osimhen als starker Stürmer und Palmer durch seine Entwicklung in den letzten Jahren.

Doch individuelle Klasse garantiert nicht immer den Erfolg der Nationalmannschaft. Um zur WM zu kommen, muss das gesamte Team beständig spielen, in der Qualifikation die nötigen Ergebnisse erzielen und in entscheidenden Phasen keine Fehler machen. Daher verpassen einige große Stars die WM, während Teams, die ihr erstes historisches Ticket lösen, die große Bühne betreten.

Die Qualifikation der usbekischen Nationalmannschaft für die WM 2026 ist genau aus diesem Grund so wertvoll. Unsere Nationalmannschaft hat ein lang ersehntes Ziel erreicht und kann sich nun auf der Weltbühne des Fußballs präsentieren. Währenddessen können Spieler wie Donnarumma, Foden, Kvaratskhelia, Osimhen und Palmer das Turnier nur als Zuschauer verfolgen.

Diese Situation sollte eine große Motivation für usbekische Fußballer sein. Denn die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist nicht selbstverständlich. Man kann ein Weltstar sein, aber wenn die Nationalmannschaft sich nicht qualifiziert, findet die WM ohne einen statt. Usbekische Fußballer haben diese historische Chance jedoch ergriffen.

Die symbolische Mannschaft im Bild erinnert an eine weitere Wahrheit: Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist bereits ein riesiger Erfolg. Natürlich trifft Usbekistan auf starke Gegner wie Portugal, Kolumbien und die DR Kongo. Aber unsere Vertreter haben die erträumte Tür bereits durchschritten. Jetzt gilt es, diese Chance würdig zu nutzen.

Auch für die Fans ist das ein sehr interessantes Bild. Auf der einen Seite schauen Weltstars die WM im Fernsehen. Auf der anderen Seite tritt die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal an und verteidigt die Ehre des Landes. Das ist eine der fairsten Seiten des Fußballs: Nur harte Arbeit und Ergebnisse, nicht nur Namen, führen auf die große Bühne.

Daher ist die WM 2026 für Usbekistan nicht nur ein Wettbewerb. Es ist die Gelegenheit, der Welt etwas Neues über den usbekischen Fußball zu erzählen. Es gibt jungen Spielern den Glauben, dass auch sie zur WM kommen können. Und für die Fans ist es ein seit Jahren erwarteter historischer Moment.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf unsere Nationalmannschaft. Jede Minute auf dem Platz wird wichtig sein, jede Szene historisch. Die ausgeschlossenen Stars werden die große Bühne diesmal nur vom Bildschirm aus verfolgen. Usbekistan wird endlich selbst auf dieser Bühne stehen.