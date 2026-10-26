Chinesischer Ingenieur testet fliegendes Skateboard im Stil des Green Goblin (Video)

Das legendäre Fluggerät des Superschurken aus dem berühmten Hollywood-Film „Spider-Man“ — des Green Goblin — wurde in der Realität zum Leben erweckt. Ein 26-jähriger chinesischer Erfinder namens Sun Xinyu hat, inspiriert von Science-Fiction-Filmen, ein echtes fliegendes Skateboard entwickelt und erfolgreich getestet.

Das Projekt, das die Aufmerksamkeit von sozialen Medien und Technikbegeisterten auf sich zog, stieß in kürzester Zeit als technische Innovation auf großes Interesse.

10 Motoren und 300 Meter Flug: Wie funktioniert das Gerät?

Der Weg des jungen Erfinders von der fantastischen Idee bis zum fertigen Prototyp umfasst einige interessante Aspekte:

Das Ergebnis von zwei Monaten Arbeit: Sun Xinyu benötigte nur zwei Monate für die Konstruktion und Montage dieses komplexen Fluggeräts;

Leistung von 10 Elektromotoren: Um den Flug und das Gleichgewicht zu gewährleisten, wurden an der Basis des Boards insgesamt 10 leistungsstarke Elektromotoren installiert, die genügend Schub erzeugen, um den Erfinder in die Luft zu heben;

Ergebnis des ersten Tests: Während des praktischen Fluges gelang es dem jungen Ingenieur unter freiem Himmel, innerhalb von zwei Minuten eine Strecke von über 300 Metern in der Luft zurückzulegen.

Die größte Hürde: Sicherheit und Gleichgewicht

Obwohl sich das Gerät in der Luft stabil bewegen konnte, wird es noch einige Zeit dauern, bis es massentauglich ist und als alltägliches Transportmittel dienen kann: