KI blieb hinter Erwartungen zurück: Ford stellt erfahrene Ingenieure wieder ein

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KI blieb hinter Erwartungen zurück: Ford stellt erfahrene Ingenieure wieder ein

Der US-Automobilriese Ford hat zugegeben, dass ein übermäßiges Vertrauen in KI und automatisierte Systeme nicht die erwarteten Ergebnisse geliefert hat. Um Mängel in den technologischen Prozessen zu beheben und die Produktqualität zu steigern, hat das Unternehmen 350 erfahrene Ingenieure, darunter ehemalige Mitarbeiter, wieder eingestellt. Dies berichtete Techcrunch.com Bericht meldet.

Wie Bloomberg berichtet, betonte Fords Chief Operating Officer Kumar Galhotra in einem Gespräch mit Journalisten, dass automatisierte Qualitätskontrollsysteme nicht die gewünschten Resultate zeigten. Daher entschied sich das Unternehmen, "technische Spezialisten zurückzuholen". Diese Experten identifizieren Defekte an Teilen, noch bevor diese das Fließband erreichen.

Balance zwischen Technologie und menschlicher Erfahrung

Laut Charles Poon, Vizepräsident für Vehicle Hardware Engineering bei Ford, verfolgte das Unternehmen einen falschen Ansatz bei der KI. "Wir hatten den Irrtum, dass wir einfach KI implementieren, Designanforderungen eingeben und dadurch ein hochwertiges Produkt erhalten könnten", sagt er.

Es ist anzumerken, dass Ford seine KI-Pläne nicht vollständig aufgibt. Vielmehr wurden erfahrene Ingenieure, sogenannte "Gray Beards", gewonnen, um junge Mitarbeiter auszubilden und KI-Tools neu zu programmieren. Dieser Schritt zielt darauf ab, Technologie durch menschliche Erfahrung zu bereichern.

Dieser strategische Wechsel trägt bereits Früchte. Nach Berechnungen von Ford ermöglicht die Rückkehr erfahrener Ingenieure eine Kostensenkung von 1 Milliarde Dollar in diesem Jahr. Eine verstärkte Qualitätskontrolle wird die Kosten für Fahrzeugreparaturen und Garantieleistungen erheblich senken.

Zur Information: Die Marke Ford belegte im diese Woche veröffentlichten JD Power Initial Quality Survey einen hohen Rang unter den wichtigsten Automobilmarken. Dies zeigt, dass der Fokus auf Qualität und die Rückbesinnung auf den menschlichen Faktor die richtige Entscheidung waren. Auch auf dem Markt in Usbekistan haben Ford-Fahrzeuge ihren Platz, und solche globalen Änderungen werden die Zuverlässigkeit der Marke weiter steigern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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