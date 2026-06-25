Wird KI Ingenieure arbeitslos machen: Neue Studie zeigt unerwartetes Ergebnis

·10·Technologie
Wird KI Ingenieure arbeitslos machen: Neue Studie zeigt unerwartetes Ergebnis

In letzter Zeit sorgt die rasante Entwicklung von KI-Technologien bei vielen Berufstätigen, insbesondere bei Softwareentwicklern, für ernsthafte Besorgnis. Viele hatten vorhergesagt, dass KI lernen würde, Code zu schreiben und Ingenieure zu ersetzen. Aktuelle Statistiken zeigen jedoch, dass sich diese Annahmen in der Praxis nicht bewahrheiten; im Gegenteil, der Ingenieursberuf erweist sich als der widerstandsfähigste aller Bereiche. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die Ergebnisse einer groß angelegten Studie des Risikokapitalunternehmens SignalFire zeigen, dass die Einstellungsraten im Ingenieurwesen im Jahr 2025 deutlich stabiler geblieben sind als in anderen Sektoren. Die Forscher analysierten die Karrierewege von Millionen von Mitarbeitern in über 80 Millionen Unternehmen und kamen zu einem unerwarteten Schluss: KI verdrängt Ingenieure nicht, sondern erhöht die Nachfrage nach ihnen sogar.

Die Situation bei großen Technologieunternehmen

Obwohl das gesamte Einstellungsvolumen bei großen Tech-Giganten im Vergleich zu 2019 um 25 Prozent gesunken ist, ist dieser Wert für Ingenieurstellen nur um 11 Prozent zurückgegangen. Laut SignalFire-Daten machten Ingenieure im Jahr 2025 55 Prozent aller Neueinstellungen bei den 12 größten Tech Majors der Welt aus, darunter Giganten wie Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA und Tesla.

Zum Vergleich: 2019 lag dieser Wert bei 46 Prozent. Dies bedeutet, dass Unternehmen selbst in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten und Personalabbau verstärkt darauf setzen, technische Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen. Bei Startup-Projekten ist die Situation sogar noch positiver – neu gegründete Unternehmen haben 7 Prozent mehr Ingenieure eingestellt als 2019.

Warum sind die Vorhersagen nicht eingetreten?

Das Beratungsunternehmen Challenger, Gray & Christmas nannte KI als Hauptgrund für Entlassungen im Mai. Theoretisch sollte ein Ingenieur durch KI-Tools, die den Programmierprozess beschleunigen, die Arbeit von mehreren Personen erledigen können. In der Praxis haben sich diese Technologien jedoch eher zu einem zusätzlichen Werkzeug zur Lösung komplexerer Aufgaben entwickelt, anstatt menschliche Arbeit zu ersetzen.

Asher Bantock, Leiter der Forschungsabteilung bei SignalFire, betonte, dass bei einem tatsächlichen Ersatz von Ingenieuren durch KI gerade die Ingenieursstellen während der aktuellen Entlassungswelle drastisch reduziert worden wären. Die Zahlen beweisen jedoch das Gegenteil. Derzeit wächst die Zahl der Ingenieure schneller als in allen anderen Funktionsbereichen.

Obwohl Dario Amodei, CEO von Anthropic und einer der führenden Köpfe im Bereich KI, letztes Jahr davor warnte, dass KI innerhalb von fünf Jahren die Hälfte der Büroarbeitsplätze vernichten könnte, räumte Peter McCrory, Leiter der Wirtschaftsabteilung des Unternehmens, ein, dass die negativen Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt derzeit noch nicht spürbar sind. Die anhaltende Nachfrage nach hochqualifizierten Entwicklern auf dem Markt in Usbekistan ist Teil dieses globalen Trends.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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