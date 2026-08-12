China installiert den weltweit größten Wasserturbinenrotor

Im in China entstehenden Wasserkraftwerk Chjala wurde die Installation des weltweit größten Wasserturbinenrotors erfolgreich abgeschlossen. Laut ixbt.com gilt das Projekt als einer der weltweit komplexesten Ingenieurkomplexe mit Impuls-Wasserkraftaggregaten. Ixbt.com berichtet .

Der installierte riesige Rotor hat einen Durchmesser von 9,285 Metern, eine Höhe von 3,487 Metern und ein Gesamtgewicht von 840 Tonnen. Fachleute vergleichen dieses Gewicht mit dem Gewicht von etwa 560 Personenkraftwagen.

Ingenieurtechnische Lösungen unter schwierigen Bergbedingungen

Das Wasserkraftwerk wird in einer Bergschlucht auf fast 3000 Metern über dem Meeresspiegel errichtet. Extreme Kälte, Sauerstoffmangel und begrenzter Platz machten es unmöglich, großformatige Bauteile am Stück anzuliefern.

Daher setzten die Ingenieure eine komplexe Logistikmethode ein: Die Bauteile wurden in Einzelteilen auf das Plateau gebracht und direkt auf der Baustelle montiert und verschweißt. Bei der Rotorinstallation war Millimetergenauigkeit erforderlich, da selbst die kleinste Abweichung später starke Schwingungen der Ausrüstung verursachen könnte.

Projektleistung und ökologische Bedeutung

Das Wasserkraftwerk Chjala wird zu einem wichtigen Stützpunkt in Chinas groß angelegtem Programm zur Übertragung von Strom aus Tibet. Im Kraftwerk werden zwei Impuls-Wasserkraftaggregate mit einer Leistung von jeweils 500 MW installiert. Damit handelt es sich um die ersten Anlagen dieses Typs im Land.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wasserturbinen sind Impulsanlagen für den Betrieb bei sehr großen Höhenunterschieden ausgelegt. Im Kraftwerk Chjala wird der Auslegungswasserdruck bis zu 671 Meter erreichen, wobei der Wasserstrom direkt auf das Laufrad wirkt.

Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird das Kraftwerk jährlich fast 4 Milliarden kW·soat Strom erzeugen können. Dadurch lassen sich pro Jahr rund 1,3 Millionen Tonnen Standardkohle einsparen und 3,42 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen in die Atmosphäre vermeiden.