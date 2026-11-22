Vier Ingenieurstudenten aus Neuseelandhaben ein außergewöhnliches Ergebnis erzielt. Sie entwickelten einen Roboter, der einen 4×4×4 Rubik’s Cube in nur 9,806 Sekunden lösen kann.

Das Gerät ist darauf ausgelegt, komplexe Kombinationen weitaus schneller als ein Mensch auszuführen. Dieses Ergebnis des Roboters unterstreicht das technische Geschick und die Effizienz der Lösungen der Studenten.

Bisher wurde dieses Ergebnis jedoch noch nicht offiziell als Rekord anerkannt. Dennoch ist das Projekt eine bemerkenswerte Errungenschaft im Bereich der Technologie und Robotik.