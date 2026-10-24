Die Ehefrau von Diogo Jota enthüllt die letzten Nachrichten vor dem tödlichen Unfall

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Die Ehefrau von Diogo Jota enthüllt die letzten Nachrichten vor dem tödlichen Unfall

Der ehemalige Star des FC Liverpool und der portugiesischen Nationalmannschaft Diogo Jota kam am 3. Juli 2025 bei einem schrecklichen Autounfall in Spanien im Alter von nur 28 Jahren auf tragische Weise ums Leben. Bei diesem verheerenden Unfall starb auch sein Bruder Andre Silva.

Mehr als ein Jahr später hat seine Witwe Rute Cardoso in einem neuen Buch, das dem Gedenken an Diogo Jota gewidmet ist, erstmals die herzzerreißenden letzten Momente vor dem Unfall geschildert.

Die letzten Nachrichten und die unbeantwortete Sorge

Die italienische derbyderbyderby.it zitierte aus den Erinnerungen von Rute Cardoso, der Ehefrau des verstorbenen Stürmers:

  • Ein kurzer virtueller Abschied: Auch nachdem sich das Paar persönlich verabschiedet hatte, tauschten sie weiterhin kurze Nachrichten per Telefon aus;

  • Die letzte Antwort: „Ich schrieb ihm eine Nachricht und wünschte ihm eine gute Reise. Er antwortete mir nur mit einem einzigen Emoji;

  • Die Sorge einer Mutter und Ehefrau: Danach schrieb ich noch einmal und bat ihn, auf der Straße sehr aufmerksam und vorsichtig zu sein“, erinnert sich Rute Cardoso.

Leider blieb dieser kurze Austausch die letzte Kommunikation der Familie, und wenige Stunden später wurden die Brüder Opfer des Autounfalls.

„Forever 20“: Ein prächtiges Denkmal für die Brüder an der Anfield Road

Der englische Verein FC Liverpool hat seinen portugiesischen Stürmer, der einen großen Beitrag zu den Siegen des Teams leistete und mit der Nummer 20 spielte, nicht vergessen:

  • „Forever 20“-Projekt: Die Vereinsführung hat Pläne für ein spezielles Denkmal auf dem Gelände des Heimstadions, dem Anfield-Stadion, vorgestellt, um das Andenken an Diogo Jota und seinen Bruder Andre Silva zu verewigen;

  • Ewiges Gedenken: Das Denkmal soll „Forever 20“ heißen und für die Fans der Reds zu einem heiligen Ort werden, an dem sie der Vereinslegende Tribut zollen können.

Diese Tragödie bleibt ein großer und schmerzhafter Verlust nicht nur für Portugal und England, sondern für Fußballfans auf der ganzen Welt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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