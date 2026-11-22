Am 11. Spieltag der Premier League treffen Liverpool und Manchester United aufeinander. Vor diesem Duell, das als eine der größten Rivalitäten im englischen Fußball gilt, wurden die Startaufstellungen beider Mannschaften bekannt gegeben. Die Begegnung beginnt heute, am 22. November, um 21:30 Uhr (Taschkent-Zeit).

Liverpool empfängt Manchester United in seinem Stadion. Das Aufeinandertreffen der beiden Klubs ist nicht nur für die Punkte in der Tabelle, sondern auch aufgrund der historischen Rivalität und für die Fans von besonderer Bedeutung.

Die Gastgeber belegen in dieser Phase der Saison einen höheren Tabellenplatz. Manchester United wird versuchen, auswärts wichtige Punkte zu sammeln.

Die von Liverpool und Manchester United Startaufstellungen

Der Trainerstab hat die Liste der für das wichtige Spiel ausgewählten Spieler bekannt gegeben. Beide Teams treten mit ihrer stärksten Elf an.

Premier League, 11. Spieltag

Liverpool — Manchester United

Datum: 22. November

Anstoßzeit: 21:30 Uhr (Taschkent-Zeit)

Liverpool: Alisson, Araujo, Barcola, Isak, Jake, Kerkez, Mac Allister, Ngumoa, Szoboszlai, van Dijk, Wirtz.

Manchester United: Lammens, Cunha, Dalot, de Ligt, Dorgu, Fernandes, Mainoo, Martinez, Mbeumo, Tielemans, Yoro.

Welche Tabellenplätze belegen die Teams?

Vor diesem Spiel liegt Liverpool mit 18 Punkten auf dem 5. Platz der Premier-League-Tabelle. Manchester United belegt mit 8 Punkten den 9. Rang.

Während die Gastgeber mit einem Sieg in der Tabelle klettern können, sind die Punkte auswärts für Manchester United entscheidend, um ihre Situation im Turnier zu verbessern.

Das nächste Duell der beiden großen englischen Klubs zieht die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Nun richtet sich der gesamte Fokus auf das Spiel in Anfield.