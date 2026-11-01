Super-Duell in der Premier League: Was man vor Liverpool gegen Arsenal wissen muss

Ein weiteres Topspiel in der Premier League steht an. Heute, am 1. November findet das von Millionen Fußballfans mit Spannung erwartete Spitzenspiel im Rahmen des 9. Spieltags statt — Liverpool gegen Arsenal stehen sich gegenüber.

Diese intensive Begegnung, die im legendären Anfield-Stadion ausgetragen wird, beginnt um 21:30 Uhr (Ortszeit Taschkent) und wird von Schiedsrichter Andrew Madley geleitet.

Historie der direkten Duelle: Absolute Ausgeglichenheit und eine Serie von Unentschieden

Die letzten Spiele zwischen den beiden Giganten waren stets von hartem Kampf und unerwarteten Ergebnissen geprägt. In den letzten 5 Aufeinandertreffen herrscht ein kompromissloses Gleichgewicht — beide Seiten konnten jeweils einen Sieg verbuchen, während die restlichen 3 Partien mit einem Unentschieden endeten:

8. Januar 2026: Arsenal — Liverpool — 0:0;

31. August 2025: Liverpool — Arsenal — 1:0;

11. Mai 2025: Liverpool — Arsenal — 2:2;

27. Oktober 2024: Arsenal — Liverpool — 2:2;

4. Februar 2024: Arsenal — Liverpool — 3:1.

Was ist zu erwarten?

Das Duell in Anfield ist immer von entscheidender Bedeutung für das Titelrennen und die Spitzenplätze in der Tabelle. Im heutigen Spiel des 9. Spieltags werden beide Teams nur mit dem Ziel auflaufen, den Sieg zu erringen:

Liverpool: Wird versuchen, vor heimischer Kulisse keine Punkte liegen zu lassen und die Ambitionen auf die Tabellenführung zu festigen;

Arsenal: Hat das Ziel, auswärts in Liverpool durch eine disziplinierte Defensive und schnelle Konter den Gegner zu schlagen und mit drei Punkten nach London zurückzukehren.

Heute Abend richten sich die Augen von Millionen auf Liverpool — hier wird zweifellos ein echtes englisches Fußballdrama geboten.