Dominio del boxeo uzbeko: todos nuestros boxeadores ganan en el 2º día del Campeonato Mundial

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Dominio del boxeo uzbeko: todos nuestros boxeadores ganan en el 2º día del Campeonato Mundial

La segunda jornada del Campeonato Mundial de boxeo juvenil en Budva, Montenegro, se convirtió en un verdadero recital para la selección nacional de Uzbekistán.

Durante el día, nuestros cinco púgiles que subieron al ring superaron a sus rivales, asegurando su pase a la siguiente ronda y registrando un pleno de victorias.

Voluntad y control absoluto de Meliqo‘ziyeva

El combate más intenso y reñido de la jornada se vivió en la categoría femenina:

  • La difícil victoria de Shodiyona Meliqo‘ziyeva: En la categoría de -54 kg, Shodiyona libró una dura batalla contra la india Joyshri Chirom, logrando una importante victoria por 3:2.

  • Dominio neto por 5:0: En la categoría de -70 kg, Zulfiqor Adhamjonov venció al georgiano Akaki Basaria, mientras que en -90 kg, Asadbek Sultanboyev derrotó al panameño Norman Simmons, ambos por decisión unánime de 5:0.

  • Un camino convincente: Además, Aselya Tulegenova (-65 kg) se impuso 4:1 ante su rival venezolana, y Jahongir Zayniddinov (-65 kg) superó a su oponente bielorruso por 3:1.

Consulta todos los resultados:

  • -54 kg: Shodiyona Meliqo‘ziyeva — Joyshri Chirom (India) — 3:2

  • -70 kg: Zulfiqor Adhamjonov — Akaki Basaria (Georgia) — 5:0

  • -90 kg: Asadbek Sultanboyev — Norman Simmons (Panamá) — 5:0

  • -65 kg: Aselya Tulegenova — Benniyelis Perez (Venezuela) — 4:1

  • -65 kg: Jahongir Zayniddinov — Bogdan Shashlikou (Bielorrusia) — 3:1

La selección juvenil de Uzbekistán avanza con confianza hacia las medallas en Budva, manteniendo el espíritu de liderazgo de la escuela de boxeo uzbeka.

Shodiyona Meliqo‘ziyevaZulfiqor AdhamjonovAsadbek SultanboyevCampeonato de BoxeoBudva
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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