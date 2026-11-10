Doblete histórico en el ajedrez uzbeko: Abdusattorov campeón, Sindarov segundo

Los grandes maestros uzbekos Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov han representado dignamente a nuestro país en el escenario internacional del ajedrez, logrando un resultado histórico. En los Países Bajos, durante el prestigioso torneo Tata Steel Chess 2026 en la categoría Masters, nuestros compatriotas ocuparon el primer y segundo lugar.

Tras las 13 rondas de la competición, Nodirbek Abdusattorov acumuló 9 puntos y se convirtió en el ganador del torneo. De esta manera, pasó a la historia como el primer ajedrecista uzbeko en ganar el título en el Tata Steel Chess.