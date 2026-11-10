Doblete histórico en el ajedrez uzbeko: Abdusattorov campeón, Sindarov segundo
Los grandes maestros uzbekos Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov han representado dignamente a nuestro país en el escenario internacional del ajedrez, logrando un resultado histórico. En los Países Bajos, durante el prestigioso torneo Tata Steel Chess 2026 en la categoría Masters, nuestros compatriotas ocuparon el primer y segundo lugar.
Tras las 13 rondas de la competición, Nodirbek Abdusattorov acumuló 9 puntos y se convirtió en el ganador del torneo. De esta manera, pasó a la historia como el primer ajedrecista uzbeko en ganar el título en el Tata Steel Chess.
Otro de nuestros talentosos grandes maestros, Javohir Sindarov, obtuvo el segundo puesto con 8,5 puntos. Terminó el torneo invicto, demostrando su alto nivel de juego.
Que dos ajedrecistas uzbekos ocupen los dos primeros lugares en un torneo tan prestigioso, donde participaron los mejores grandes maestros del mundo, es uno de los logros más importantes en la historia del ajedrez de nuestro país.
Este resultado consolida aún más el prestigio de la escuela de ajedrez de Uzbekistán en el ámbito internacional.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…