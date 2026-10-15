¿Cuál es la composición del equipo nacional juvenil de boxeo de Uzbekistán para el Campeonato Mundial?

Este año, del 15 al 27 de octubre, la hermosa ciudad de Budva, en Montenegro, acogerá el prestigioso Campeonato Mundial de boxeo juvenil. El equipo nacional juvenil de Uzbekistán participará en este torneo global, que reúne a los mejores jóvenes boxeadores del mundo, con una delegación completa y competitiva.

Los representantes de la escuela de boxeo uzbeka subirán al ring para luchar por los títulos y medallas de este campeonato mundial. El cuerpo técnico ha seleccionado a los mejores talentos masculinos y femeninos para esta importante competición.

Equipo masculino (10 categorías de peso)

Los boxeadores que defenderán los colores de nuestro país y sus categorías de peso son:

-50 kg: Amirjon Suponov

-55 kg: Elyor Rustamov

-60 kg: Muhammadrizo Ukimov

-65 kg: Jahongir Zayniddinov

-70 kg: Zulfiqor Adhamjonov

-75 kg: Suhrob Rahmatullayev

-80 kg: Abrorbek Sharipov

-85 kg: Sardorbek Bahromxo‘jayev

-90 kg: Asadbek Sultanboyev

+90 kg: Islam Salixov

Cuerpo técnico: El grupo de entrenadores dirigido por el experto cubano Julio Li Echavarria, compuesto por Sirojiddin Naimov, Baxtiyor To‘raboyev e Ikromjon Xodjayev, guiará a nuestros jóvenes boxeadores en sus combates.

Equipo femenino (8 categorías de peso)

Las siguientes atletas talentosas representarán a nuestro país en el boxeo femenino:

-48 kg: Muxtasar Aliyeva

-51 kg: Nazokat Mardonova

-54 kg: Shodiyona Meliqo‘ziyeva

-57 kg: Robiya Ravshanova

-60 kg: Sevara Mamatova

-65 kg: Aselya Tulegenova

-70 kg: Maftuna Yangiyeva

-75 kg: Samira Turg‘unova

Entrenadores del equipo femenino: Temur Axbayev, Eldor Holmatov, Nodirjon Irgashev y Furqatjon Mamatov.

Apoyo organizativo y médico

Los siguientes especialistas han sido designados para asegurar la preparación funcional y organizativa del equipo nacional en Budva:

Gerente del equipo: Muxtasar Abdumalikova;

Médico: Mahmud Yunusov.

Considerados el futuro del boxeo uzbeko, estos jóvenes boxeadores participarán en intensos combates en los rings de Montenegro para elevar la bandera nacional y luchar por los primeros puestos en la clasificación general.