«Para eso tendría que quedarme un mes en Uzbekistán y comer plov todos los días» — Islam Makhachev

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«Para eso tendría que quedarme un mes en Uzbekistán y comer plov todos los días» — Islam Makhachev

Actual campeón de la UFC en la categoría de peso wélter, uno de los luchadores más fuertes del planeta Islam Makhachev participó en una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Taskent.

Durante un diálogo abierto con aficionados y periodistas uzbekos, la estrella daguestaní respondió con una mezcla de humor sincero y seriedad profesional a las preguntas sobre su posible próximo paso: subir a la categoría de peso medio (84 kg).

Conferencia en Taskent: «Tendré que comer plov todos los días»

Los periodistasle preguntaron a Makhachev sobre la posibilidad de pasar a una división superior y luchar por un título en una tercera categoría de peso, a lo que respondió:

  • Plato nacional y broma sobre el aumento de peso: «¿Peso medio? Para eso tendría que quedarme un mes en Uzbekistán y comer plov todos los días», respondió el campeón de la UFC entre risas;

  • El problema de la masa muscular: Al abordar el aspecto profesional, Islam destacó que este paso requeriría cambios físicos importantes: «No será fácil. Hemos hablado de esto con mi equipo. Tenemos que pensarlo bien, porque ganar masa muscular de calidad no es tan sencillo».

Defensa exitosa en peso wélter

Islam Makhachev sigue demostrando su superioridad absoluta desde que subió a la división de peso wélter.

Indicador / Factor

Detalles

Estatus actual

Campeón de peso wélter (Welterweight) de la UFC

Última pelea

Victoria sobre el contendiente invicto irlandés Ian Garry victoria

Éxito

Primera defensa exitosa del cinturón de peso wélter

Próximo objetivo

Análisis de las perspectivas de subir a la categoría de peso medio (Middleweight)

¿Hacia un tercer cinturón?

Para Makhachev, quien reinó en peso ligero antes de ganar el título de peso wélter y defenderlo con éxito contra Ian Garry, la categoría de peso medio podría ser un nuevo hito histórico.

Sin embargo, debido a la potencia física y el tamaño de los luchadores en la división de 84 kg, el atleta y su equipo técnico planean dar el siguiente paso sin prisas y sin dañar su organismo.

Islam MakhachevUFCTaskentMMAArtes Marciales Mixtas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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