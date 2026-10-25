Zulfiqor Adhamjonov derrota a su rival ucraniano y asegura medalla en el Mundial

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Zulfiqor Adhamjonov derrota a su rival ucraniano y asegura medalla en el Mundial

En el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19, que se celebra en Budva, Montenegro, bajo la égida de World Boxing, el equipo nacional de Uzbekistán ha dado un paso firme hacia el éxito.

El prometedor boxeador que representa a nuestro país en la categoría de hasta 70 kg, Zulfiqor Adhamjonov, se enfrentó en los cuartos de final a su oponente ucraniano Aleksandr Kravchenkoy logró una brillante victoria.

Decisión de los jueces 4:1 y medalla garantizada

El combate de cuartos de final, una de las etapas más importantes del torneo, se desarrolló con un ritmo intenso y sin tregua:

  • Combate reñido: Ambos boxeadores mostraron un estilo abierto y agresivo durante los tres asaltos, manteniendo una gran actividad ofensiva en el ring;

  • Superioridad de Adhamjonov: La precisión de los golpes del boxeador uzbeko, su correcta gestión de la distancia y su capacidad para mantener la iniciativa decidieron el destino del combate;

  • Decisión de los jueces: Tras finalizar los tres asaltos, los jueces dictaminaron la victoria de Zulfiqor Adhamjonov por 4:1;

  • Pase a semifinales: Gracias a este importante triunfo, nuestro compatriota se clasifica para las semifinales y asegura al menos una medalla de bronce.

Detalles del Campeonato Mundial de World Boxing U-19

Los jóvenes talentos más prometedores del mundo compiten en los rings de Budva:

  • Fechas del torneo: El torneo se lleva a cabo en Montenegro del 16 al 27 de octubre de 2026;

  • Participación: Un total de 474 jóvenes boxeadores de 69 países participan en las competencias;

  • Categorías de peso: Los combates se disputan en un total de 20 categorías de peso, divididas en 10 masculinas y 10 femeninas.

Zulfiqor AdhamjonovWorld BoxingCampeonato Mundial de Boxeo JuvenilBudvaUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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