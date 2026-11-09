¡0:1 en el minuto 88, 2:1 en el 90+7! El técnico del Neftchi habla sobre una remontada milagrosa

Uno de los partidos más dramáticos e intensos de la actual temporada de la Superliga de Uzbekistán tuvo lugar en Ferganá. El Neftchi, que avanza con paso firme hacia el título, recibió al equipo del AGMK en su estadio, mostrando una voluntad inquebrantable y ganando por 2:1.

El destino del encuentro se decidió en los últimos minutos: aunque los visitantes abrieron el marcador de penalti en el minuto 88, los de Ferganá empataron en el minuto 90 y marcaron el gol de la victoria en el último segundo del séptimo minuto de descuento añadido por el árbitro.

Tras este enfrentamiento, el entrenador principal del Neftchi, Islom Ismoilov, participó en la rueda de prensa y respondió abiertamente a preguntas importantes.

«El carácter de este equipo»: ¿Cómo ocurrió el milagro en Ferganá?

Islom Ismoilov atribuyó el dramático giro en los últimos segundos a la fuerza mental del equipo:

Fe hasta el pitido final: Tras encajar un gol en el minuto 88, el equipo entendió que no tenía nada que perder y se lanzó al ataque con todas sus fuerzas. El entrenador destacó que la fe en la victoria no se apagó hasta el último segundo;

La presión por el título: «Cuanto más nos acercamos a las medallas de oro, más aumenta la presión. No es fácil ni para los jugadores ni para mí superar esto. Pero el apoyo de la directiva y del gobernador de la región nos ayuda a salir de situaciones difíciles», declaró el técnico;

«Regresamos de la nada»: Se destacó que, tras las críticas en redes sociales, se mantuvo la unidad dentro del equipo, dejando de lado los egos personales para unirse por una victoria común.

El joven héroe Sarsenbayev y Kouao, llegado desde África

En la rueda de prensa también se trataron decisiones importantes sobre la plantilla y los protagonistas del partido:

La arriesgada apuesta por Sarsenbayev: Debido a la lesión del delantero titular Marushich y a que Peritsa jugaba lesionado, Ismoilov dio entrada al joven delantero Nurbek Sarsenbayev, quien había marcado 2 goles con el equipo reserva el día anterior, y esta decisión fue un éxito total. El joven jugador, con contrato hasta 2028, marcó y sentó las bases de la victoria;

La tenacidad de Koffi Kouao: El defensa africano pasó ocho días en su continente para regularizar su pasaporte y llegó un día antes del partido. A pesar de no haber entrenado durante una semana, fue titular, lo dio todo y tuvo que abandonar el campo al final del encuentro con ayuda del personal médico debido a dolores musculares.

«Nadie tiene derecho a descansar en el fútbol»

Al hablar sobre el parón por los partidos FIFA, el técnico del Neftchi insistió firmemente en que el equipo no se detendría: