¡0:1 en el minuto 88, 2:1 en el 90+7! El técnico del Neftchi habla sobre una remontada milagrosa

·15·Deportes
¡0:1 en el minuto 88, 2:1 en el 90+7! El técnico del Neftchi habla sobre una remontada milagrosa

Uno de los partidos más dramáticos e intensos de la actual temporada de la Superliga de Uzbekistán tuvo lugar en Ferganá. El Neftchi, que avanza con paso firme hacia el título, recibió al equipo del AGMK en su estadio, mostrando una voluntad inquebrantable y ganando por 2:1.

El destino del encuentro se decidió en los últimos minutos: aunque los visitantes abrieron el marcador de penalti en el minuto 88, los de Ferganá empataron en el minuto 90 y marcaron el gol de la victoria en el último segundo del séptimo minuto de descuento añadido por el árbitro.

Tras este enfrentamiento, el entrenador principal del Neftchi, Islom Ismoilov, participó en la rueda de prensa y respondió abiertamente a preguntas importantes.

«El carácter de este equipo»: ¿Cómo ocurrió el milagro en Ferganá?

Islom Ismoilov atribuyó el dramático giro en los últimos segundos a la fuerza mental del equipo:

  • Fe hasta el pitido final: Tras encajar un gol en el minuto 88, el equipo entendió que no tenía nada que perder y se lanzó al ataque con todas sus fuerzas. El entrenador destacó que la fe en la victoria no se apagó hasta el último segundo;

  • La presión por el título: «Cuanto más nos acercamos a las medallas de oro, más aumenta la presión. No es fácil ni para los jugadores ni para mí superar esto. Pero el apoyo de la directiva y del gobernador de la región nos ayuda a salir de situaciones difíciles», declaró el técnico;

  • «Regresamos de la nada»: Se destacó que, tras las críticas en redes sociales, se mantuvo la unidad dentro del equipo, dejando de lado los egos personales para unirse por una victoria común.

El joven héroe Sarsenbayev y Kouao, llegado desde África

En la rueda de prensa también se trataron decisiones importantes sobre la plantilla y los protagonistas del partido:

  • La arriesgada apuesta por Sarsenbayev: Debido a la lesión del delantero titular Marushich y a que Peritsa jugaba lesionado, Ismoilov dio entrada al joven delantero Nurbek Sarsenbayev, quien había marcado 2 goles con el equipo reserva el día anterior, y esta decisión fue un éxito total. El joven jugador, con contrato hasta 2028, marcó y sentó las bases de la victoria;

  • La tenacidad de Koffi Kouao: El defensa africano pasó ocho días en su continente para regularizar su pasaporte y llegó un día antes del partido. A pesar de no haber entrenado durante una semana, fue titular, lo dio todo y tuvo que abandonar el campo al final del encuentro con ayuda del personal médico debido a dolores musculares.

«Nadie tiene derecho a descansar en el fútbol»

Al hablar sobre el parón por los partidos FIFA, el técnico del Neftchi insistió firmemente en que el equipo no se detendría:

«El concepto de descanso no existe en el fútbol. Si te detienes, retrocedes. Vivimos por el fútbol. Seguiremos avanzando hacia nuestro objetivo siguiendo nuestro plan de entrenamiento y disputando partidos amistosos».

Superliga de UzbekistánNeftchiAGMKIslom IsmoilovFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El entrenador de Neftchi se dirige a la afición y promete medallas de oroEl entrenador de Neftchi se dirige a la afición y promete medallas de oro4 noviembre 23:32Jornada 27 de la Superliga: El duelo Neftchi – OKMK, los derbis del valle y el calendario completoJornada 27 de la Superliga: El duelo Neftchi – OKMK, los derbis del valle y el calendario completo5 noviembre 11:20Islom Ismoilov reacciona con dureza al error del Neftchi en los últimos segundosIslom Ismoilov reacciona con dureza al error del Neftchi en los últimos segundos3 noviembre 06:53El entrenador de Neftchi revela bajas importantes y sus planes contra TractorEl entrenador de Neftchi revela bajas importantes y sus planes contra Tractor1 noviembre 23:06¿Qué dijo Islom Ismoilov tras la victoria contra Pakhtakor?¿Qué dijo Islom Ismoilov tras la victoria contra Pakhtakor?24 octubre 06:49Mirjalol Qosimov habla sobre la dramática derrota en Fergana, la táctica y la AFC Champions League EliteMirjalol Qosimov habla sobre la dramática derrota en Fergana, la táctica y la AFC Champions League EliteHoy 00:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester