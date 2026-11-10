Predicción del ganador de La Liga: ¿cuáles son las posibilidades de título para Barcelona y Real?

Tras 12 jornadas disputadas en La Liga española, el prestigioso portal estadístico — Opta ha recalculado las probabilidades de la carrera por el título al final de la temporada actual basándose en miles de simulaciones de su superordenador.

Según los algoritmos de inteligencia artificial, el actual líder de la clasificación, el club catalán del « FC Barcelona » sigue siendo el principal favorito para ganar el trofeo. El vigente campeón madrileño, « Real Madrid » ocupa el rol de principal perseguidor, con unas posibilidades estimadas en la mitad que las de los catalanes.

Puntos y probabilidad de título: el análisis de Opta

Teniendo en cuenta el calendario, la dinámica de juego y la eficacia ofensiva y defensiva de cada equipo, el superordenador ha distribuido las posibilidades del trío de cabeza de la siguiente manera:

« FC Barcelona » — 64,3 %: Los pupilos de Hansi Flick lideran la tabla con 33 puntos en 12 partidos. La regularidad del club es valorada por el superordenador con una probabilidad del 64,3 % para el título de liga;

« Real Madrid » — 31,6 %: Segundo con 30 puntos y a solo tres del líder, las posibilidades del «club blanco» de retener el título se estiman en un 31,6 %;

« Atlético de Madrid » — 3,8 %: Con 28 puntos cerrando el podio, las posibilidades del equipo de Diego Simeone de protagonizar una remontada sorpresa se valoran en solo un 3,8 %. Para el resto de clubes, la probabilidad de título es inferior al 1 %.

Situación de los líderes tras la 12ª jornada de La Liga y predicciones de Opta

Puesto Equipo Puntos (12ª j.) Probabilidad de título (Opta) Próximo rival (13ª j.) 1 « FC Barcelona » 33 pts 64,3 % (Favorito principal) « Villarreal » 2 « Real Madrid » 30 pts 31,6 % « Celta de Vigo » 3 « Atlético de Madrid » 28 pts 3,8 % Partidos de la próxima jornada

Pruebas importantes de la 13ª jornada

Nuevos giros decisivos en la carrera por el título podrían producirse en la 13ª jornada. En esta fecha:

El « FC Barcelona » se enfrentará al « Villarreal », un rival fuerte y complicado;

El « Real Madrid », que no puede permitirse perder puntos, se medirá al club del « Celta de Vigo » .

El resultado de estos encuentros podría reducir la diferencia de 3 puntos en la tabla o consolidar el liderato de los catalanes.