Empeora la situación del ébola en el Congo

La situación relacionada con el virus del ébola en la República Democrática del Congo ha empeorado. Según el Ministerio de Salud, ha habido un fuerte aumento de casos y muertes en las últimas 24 horas.

El número de muertes confirmadas ha alcanzado las 82. Esto es 18 más que el día anterior. Además, el número de personas infectadas ha aumentado en 71, alcanzando un total de 452.

El Ministerio destacó que este es uno de los aumentos más pronunciados desde el inicio de la epidemia en mayo. Se informa que las mujeres representan una proporción elevada de los nuevos casos de infección.

El aumento de las tasas de infección podría estar relacionado con el acceso de los equipos médicos a zonas de difícil acceso en la provincia de Ituri. En particular, se han ampliado las labores de vigilancia en el distrito de Mahagi, fronterizo con Uganda.