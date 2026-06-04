El Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, anunció que Irán había logrado la victoria sobre EE. UU. e Israel, y acusó a los rivales de Teherán de intentar sembrar la discordia y la división dentro del país. Su discurso fue citado basándose en fuentes de "Euronews".

La declaración de Jamenei se publicó en un momento en que la administración Trump indicaba avances significativos en las negociaciones con Irán, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, no descartaba la posibilidad de una reunión personal con Mojtaba Jamenei.

Hoy, 4 de julio, Jamenei hizo una declaración inesperada, enfatizando que Irán había logrado la victoria en los enfrentamientos con EE. UU. e Israel.

«Quiero transmitir al querido pueblo iraní que el enemigo astuto, derrotado en su lucha contra sus valientes hijos en las fuerzas armadas, está experimentando hoy una humillación severa y dura no solo en el campo de batalla, sino también ante la opinión pública. Por lo tanto, está recurriendo a varios trucos», dijo el Líder Supremo.

La declaración de Jamenei podría indicar que se está cerca de un acuerdo de paz. Aparentemente, está preparando a la opinión pública iraní para esto y al mismo tiempo haciendo un llamado a preservar la unidad interna.