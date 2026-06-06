Google construye una central eléctrica virtual para centros de datos de IA

Google ha firmado un acuerdo con Voltus para crear una central eléctrica virtual (VPP) en la red energética más grande de EE. UU. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar capacidad energética adicional para los centros de datos de la empresa sin construir nuevas plantas de energía o líneas de transmisión. La estación virtual integra recursos distribuidos como vehículos eléctricos, baterías domésticas y termostatos «inteligentes» en una sola red. Según Ixbt.com informa .

El sistema funciona reduciendo temporalmente el consumo de los dispositivos conectados o utilizando la energía almacenada durante los períodos de alta carga en la red energética. Los propietarios de los dispositivos reciben recompensas monetarias por participar en este proceso, y Google se hace cargo de la financiación del programa. La capacidad adicional liberada se dirige a apoyar el funcionamiento de los centros de datos de la región.

Este paso es una forma eficaz de resolver los problemas energéticos asociados con el fuerte aumento de la potencia de computación de la inteligencia artificial. Según un estudio de la Universidad de Duke, si los centros de datos aceptan reducir el consumo durante solo 40 horas al año, la red energética de EE. UU. podría conectar hasta 100 gigavatios de nuevas instalaciones sin infraestructura adicional.

El acuerdo entre Google y Voltus se implementará en la red energética PJM, la red más grande que sirve a la costa este de EE. UU. Voltus planea integrar hasta 100 megavatios de recursos energéticos distribuidos anualmente dentro del proyecto. El lanzamiento completo del sistema está previsto para 2027.