Detenida la exesposa del príncipe de Dubái

Ha surgido la información de que Zeynab Javadli, la exesposa del príncipe Said Al Maktum, representante de la dinastía Al Maktum, ha sido detenida.

Según los informes iniciales, este incidente está relacionado con una disputa sobre cuestiones de custodia de sus tres hijos.

Anteriormente, circularon en las redes sociales diversos informes sobre la desaparición de Javadli y sus tres hijas. Esto causó gran preocupación y debate entre el público.

Posteriormente, las autoridades de Dubái anunciaron que Zeynab Javadli había sido detenida en el marco de una investigación. Las acciones investigativas continúan y se están examinando todos los detalles del incidente.