El líder ruso hace una declaración importante sobre Irán

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El líder ruso hace una declaración importante sobre Irán

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó como un paso correcto la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de detener las acciones militares. Al intervenir en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, expresó su esperanza de que la situación en Oriente Medio se resuelva pacíficamente.

Según Putin, Moscú mantiene actualmente contactos regulares con Washington, Teherán y Tel Aviv. En particular, se está debatiendo la situación en torno a la central nuclear de Bushehr en Irán.

El líder ruso declaró que se había recibido información sobre restos de misiles que cayeron cerca de la central, pero que todas las partes indicaron que se trató de un incidente accidental que no se repetirá.

Putin también enfatizó que Rusia no tiene información que sugiera que Irán busca desarrollar armas nucleares. En su opinión, Irán ha declarado en varias ocasiones que no tiene planes de desarrollar armas nucleares.

Según el presidente, una vez que la situación se estabilice, Rusia está dispuesta a continuar la cooperación en proyectos nucleares pacíficos en Irán.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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