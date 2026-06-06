La UE anuncia restricciones a los servicios en la nube de EE. UU. y el Chips Act 2.0

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La UE anuncia restricciones a los servicios en la nube de EE. UU. y el Chips Act 2.0

La Comisión Europea ha presentado un nuevo paquete de iniciativas destinadas a reducir la dependencia tecnológica de la Unión Europea respecto a EE. UU. y China. Las propuestas incluyen apoyo a los fabricantes de microchips, el desarrollo de una red de servicios en la nube privados y nuevos requisitos para el almacenamiento y procesamiento de datos críticos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, enfatizó que Europa no puede permanecer dependiente de otros países para las tecnologías que garantizan el funcionamiento de hospitales, redes energéticas y servicios públicos. Informado por Ixbt.com informa .

Uno de los elementos clave del nuevo paquete es el proyecto de ley Cloud and AI Development Act (CADA). Este documento tiene como objetivo reducir el riesgo de dependencia de los proveedores extranjeros de infraestructura en la nube. Para ello, se propone crear un sistema paneuropeo de requisitos sobre el nivel de soberanía tecnológica de las plataformas en la nube que manejan datos confidenciales de organizaciones públicas. Según Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión, Bruselas no quiere que las empresas extranjeras tengan la capacidad de desconectar infraestructuras críticas.

Debido a la Cloud Act de EE. UU., se espera que sea difícil para las empresas estadounidenses alcanzar el máximo nivel de soberanía en Europa. Esta ley otorga a las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. el derecho a exigir datos independientemente de dónde estén almacenados. Por lo tanto, la Unión Europea se esfuerza por garantizar que los datos más sensibles se almacenen dentro del territorio europeo. Ahora, no solo se verificará la ubicación de los datos, sino también la estructura de propiedad de las empresas y su protección contra la influencia de leyes extranjeras.

La segunda gran iniciativa es el proyecto Chips Act 2.0, dirigido a desarrollar la industria de semiconductores de la región. La nueva versión del programa se centra en reducir la dependencia externa en el diseño y la producción de semiconductores, así como en las tecnologías de nueva generación necesarias para los sistemas de inteligencia artificial. La Comisión Europea ha declarado prioritaria la construcción de fábricas de alta tecnología en la Unión que produzcan los microchips más avanzados y chips para plataformas de IA.

Unión EuropeaChips ActTecnologías en la NubeInteligencia ArtificialSemiconductores
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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