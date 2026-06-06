Ciudadano uzbeko fallece en incendio en Nueva Delhi

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Ciudadano uzbeko fallece en incendio en Nueva Delhi

Al menos 13 ciudadanos extranjeros fallecieron en un gran incendio en un hotel situado en el sur de Nueva Delhi, la capital de la India. Se informó que entre las víctimas había un ciudadano de Uzbekistán. Así lo confirmó Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, a la agencia de noticias TASS.

Según sus declaraciones, entre las víctimas había un ciudadano de Mozambique, cuatro de Nigeria, tres de Kirguistán, uno de Uzbekistán, uno de Bangladés, uno de Liberia, uno del Congo y uno de Irak.

Además, más de 20 extranjeros resultaron heridos. El gobierno de la India informó de que está cooperando con las embajadas correspondientes, prestando asistencia médica a las víctimas y tramitando la documentación necesaria.

Anteriormente, los medios locales informaron de que el número de víctimas extranjeras podría ascender a 18.

El incendio comenzó en el hotel la mañana del 3 de junio. Como resultado del incidente, fallecieron 21 personas en total y 47 fueron rescatadas. Actualmente se investigan las causas del incendio y el propietario del hotel ha sido detenido por las fuerzas del orden.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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