Un tribunal de EE. UU. declara ilegales las restricciones migratorias de Trump

La batalla legal entre la administración de la Casa Blanca y el poder judicial en Estados Unidos ha entrado en una nueva e inesperada fase. Un tribunal federal en Rhode Island declaró ilegales una serie de duras restricciones migratorias impuestas por el equipo de Donald Trump a ciudadanos de 39 países.

Debido a esta controvertida decisión, se abren nuevas puertas de esperanza para miles de migrantes que han solicitado asilo en EE. UU., buscan obtener permisos de trabajo y han presentado solicitudes de residencia permanente (tarjeta verde) y ciudadanía, solo para ver sus documentos congelados.

«Pantano de incertidumbre legal» y la contundente declaración del juez

El juez federal principal John McConnell de Providence criticó duramente las prohibiciones controvertidas promovidas por la administración Trump. En su opinión, estas restricciones han colocado a miles de personas inocentes en situaciones difíciles.

Retraso injustificado: Según el juez, estos ciudadanos extranjeros han pasado por todas las etapas legales establecidas por el Congreso de EE. UU. y han cumplido plenamente con los requisitos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Sin embargo, sus solicitudes han permanecido sin revisar durante meses sin justificación.

Exceso de autoridad: El tribunal concluyó que el USCIS abusó de su autoridad y tomó decisiones sin ninguna base legal. McConnell señaló que actitudes negativas hacia los migrantes subyacen a estas medidas y que la política estatal no debería basarse en tales sentimientos.

Esta victoria histórica se considera un gran éxito para la coalición de organizaciones y sindicatos que protegen los derechos de los migrantes, que presentaron demandas contra la política de Trump en marzo de este año.

Cronología de las prohibiciones bajo Trump: ¿Quiénes se vieron afectados por las restricciones?

Después de que Donald Trump fuera reelegido para la Casa Blanca en 2025, endureció al máximo el sistema migratorio de acuerdo con sus promesas de campaña. La lista de prohibiciones implementadas en dos etapas se refleja en la siguiente tabla:

Fecha de implementación Estado de la restricción Países afectados Junio de 2025 Prohibición total y restricciones parciales Afganistán, Irán, Yemen, Libia, Somalia, Sudán, Haití (prohibición total); Venezuela, Cuba, Turkmenistán (restricción parcial). 1 de enero de 2026 Ampliación de la lista Burkina Faso, Malí, Níger, Siria, Sudán del Sur (prohibición total); Angola, Nigeria, Senegal, Tanzania (restricción parcial).

Análisis de contexto: Estos conflictos políticos y legales internos al otro lado del océano también son de gran importancia para miles de nuestros compatriotas y representantes de regiones vecinas que buscan viajar o residir legalmente en EE. UU. Los expertos creen que este audaz paso del tribunal de Rhode Island fue el primer golpe legal serio a la dura política migratoria de Trump. Este precedente podría allanar el camino para la cancelación de otros documentos restrictivos adoptados por la Casa Blanca en el futuro. La lucha entre los tribunales y la administración presidencial parece que continuará durante mucho tiempo.

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