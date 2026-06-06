Un tribunal de EE. UU. declara ilegales las restricciones migratorias de Trump

·39·Mundo
Un tribunal de EE. UU. declara ilegales las restricciones migratorias de Trump

La batalla legal entre la administración de la Casa Blanca y el poder judicial en Estados Unidos ha entrado en una nueva e inesperada fase. Un tribunal federal en Rhode Island declaró ilegales una serie de duras restricciones migratorias impuestas por el equipo de Donald Trump a ciudadanos de 39 países.

Debido a esta controvertida decisión, se abren nuevas puertas de esperanza para miles de migrantes que han solicitado asilo en EE. UU., buscan obtener permisos de trabajo y han presentado solicitudes de residencia permanente (tarjeta verde) y ciudadanía, solo para ver sus documentos congelados.

«Pantano de incertidumbre legal» y la contundente declaración del juez

El juez federal principal John McConnell de Providence criticó duramente las prohibiciones controvertidas promovidas por la administración Trump. En su opinión, estas restricciones han colocado a miles de personas inocentes en situaciones difíciles.

  • Retraso injustificado: Según el juez, estos ciudadanos extranjeros han pasado por todas las etapas legales establecidas por el Congreso de EE. UU. y han cumplido plenamente con los requisitos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Sin embargo, sus solicitudes han permanecido sin revisar durante meses sin justificación.

  • Exceso de autoridad: El tribunal concluyó que el USCIS abusó de su autoridad y tomó decisiones sin ninguna base legal. McConnell señaló que actitudes negativas hacia los migrantes subyacen a estas medidas y que la política estatal no debería basarse en tales sentimientos.

Esta victoria histórica se considera un gran éxito para la coalición de organizaciones y sindicatos que protegen los derechos de los migrantes, que presentaron demandas contra la política de Trump en marzo de este año.

Cronología de las prohibiciones bajo Trump: ¿Quiénes se vieron afectados por las restricciones?

Después de que Donald Trump fuera reelegido para la Casa Blanca en 2025, endureció al máximo el sistema migratorio de acuerdo con sus promesas de campaña. La lista de prohibiciones implementadas en dos etapas se refleja en la siguiente tabla:

Fecha de implementación

Estado de la restricción

Países afectados

Junio de 2025

Prohibición total y restricciones parciales

Afganistán, Irán, Yemen, Libia, Somalia, Sudán, Haití (prohibición total); Venezuela, Cuba, Turkmenistán (restricción parcial).

1 de enero de 2026

Ampliación de la lista

Burkina Faso, Malí, Níger, Siria, Sudán del Sur (prohibición total); Angola, Nigeria, Senegal, Tanzania (restricción parcial).

Análisis de contexto: Estos conflictos políticos y legales internos al otro lado del océano también son de gran importancia para miles de nuestros compatriotas y representantes de regiones vecinas que buscan viajar o residir legalmente en EE. UU. Los expertos creen que este audaz paso del tribunal de Rhode Island fue el primer golpe legal serio a la dura política migratoria de Trump. Este precedente podría allanar el camino para la cancelación de otros documentos restrictivos adoptados por la Casa Blanca en el futuro. La lucha entre los tribunales y la administración presidencial parece que continuará durante mucho tiempo.

¡Siga siempre con nosotros en las páginas de Zamin las noticias de inmigración en EE. UU., información útil para los titulares de la tarjeta verde y el análisis de los eventos más candentes de la política mundial!

Estados UnidosDonald TrumpRhode IslandJohn McConnellProvidence
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ciudadano uzbeko fallece en incendio en Nueva DelhiCiudadano uzbeko fallece en incendio en Nueva DelhiHoy, 08:00Empeora la situación del ébola en el CongoEmpeora la situación del ébola en el CongoHoy, 07:53Vladimir Putin celebró una reunión misteriosa con Gerhard Schröder en el Kremlin...Vladimir Putin celebró una reunión misteriosa con Gerhard Schröder en el Kremlin...Hoy, 07:38Escalan las tensiones en Oriente Medio: Irán ataca bases de EE. UU.Escalan las tensiones en Oriente Medio: Irán ataca bases de EE. UU.Hoy, 07:14Detenida la exesposa del príncipe de DubáiDetenida la exesposa del príncipe de DubáiHoy, 22:53Robo de joyas frustrado en segundosRobo de joyas frustrado en segundosHoy, 21:28
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Una mujer da a luz a quintillizos tras 12 años de espera
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada