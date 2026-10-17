Una mujer de 25 años muere tras caer en una cascada en Indonesia

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Una mujer de 25 años muere tras caer en una cascada en Indonesia

Windy Rahma Putri, de 25 años, falleció en la cascada de Robo Harau, en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia. El incidente ocurrió el 15 de octubre de 2026 mientras la mujer se bañaba en la zona de la cascada. Así lo informó Detik.com .

Según los medios locales, la mujer resbaló cerca de la corriente de agua y cayó al vacío. Tras ser arrastrada por el agua, se iniciaron las labores de búsqueda y rescate.

Las labores de búsqueda continuaron el 16 de octubre. Abdul Malik, jefe del servicio de búsqueda y rescate de Padang en Sumatra Occidental, informó que el cuerpo de la mujer fue hallado a las 10:45. Posteriormente, el cuerpo fue evacuado y entregado a sus familiares.

Windy Rahma PutriRobo HarauDetik.comPadangIndonesia
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