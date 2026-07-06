El número de víctimas del terremoto en Venezuela supera las 3 300

El número de muertos a causa de los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela el 24 de junio ha llegado a 3 342. Según datos del Ministerio de Información del país, el número de heridos ha superado los 16 700.

El desastre natural provocó el derrumbe de decenas de edificios. Los daños más graves se registraron en la zona costera de La Guaira, cerca de la capital, Caracas. Allí, numerosas viviendas fueron destruidas y miles de personas quedaron sin hogar.

Aunque han pasado 11 días desde el terremoto, los equipos de rescate locales e internacionales continúan buscando a las personas atrapadas bajo los escombros. Las autoridades han advertido que la cifra de víctimas podría aumentar, ya que las labores de búsqueda aún no han concluido.

La presidenta interina Delcy Rodríguez defendió las medidas tomadas ante la emergencia nacional. Según afirmó, miles de rescatistas, militares y funcionarios públicos han sido movilizados para atender las consecuencias del desastre. Rodríguez también destacó que no se han registrado disturbios sociales en el país.

Por otro lado, algunos ciudadanos critican las acciones iniciales del gobierno tras el sismo. En particular, se han expresado quejas sobre la falta de celeridad en las labores de búsqueda antes de la llegada de los equipos de rescate internacionales.

Expertos en medicina forense señalaron que el proceso de identificación de los cuerpos y su entrega a los familiares es complejo debido al alto número de víctimas. Según sus estimaciones, podría tomar hasta tres meses recuperar todos los cuerpos de entre los escombros.

Las labores de búsqueda y rescate aún no han finalizado por completo. Por ello, es probable que las cifras de fallecidos sigan actualizándose.