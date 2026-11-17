Una tragedia ocurrida en un gimnasio de Indonesia vuelve a ser objeto de debate en las redes sociales casi dos años después. Una joven de 22 años perdió el equilibrio mientras corría en una cinta y cayó por una ventana del tercer piso. La joven, gravemente herida, falleció en el hospital.

Lo más trágico, según los informes iniciales, es que una de las causas del accidente fue la peligrosa ubicación de la máquina. La cinta de correr estaba instalada demasiado cerca de una ventana abierta, sin barreras de protección.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

El incidente tuvo lugar el 18 de junio de 2024 en el gimnasio K-Gym, ubicado en la ciudad de Pontianak, en la provincia de Kalimantan Occidental, Indonesia.

Según la información, Fathiya Nur Eka Rahma, de 22 años, llevaba unos 30 minutos entrenando en la cinta. Luego redujo la velocidad para secarse el rostro con una toalla.

Fue en ese momento cuando perdió el equilibrio. La cinta en movimiento la lanzó hacia atrás y cayó hacia la ventana, precipitándose al vacío desde el tercer piso.

La máquina estaba instalada demasiado cerca de la ventana

Los detalles del incidente ponen especial atención en la disposición del equipo dentro del gimnasio.

Se informó que la parte trasera de la cinta de correr estaba orientada hacia la ventana. La distancia entre la máquina y la ventana era de unos 60 centímetros. La ventana estaba abierta y no había barreras de protección que impidieran una caída.

Por ello, una simple pérdida de equilibrio durante un entrenamiento rutinario se convirtió en una grave tragedia.

La joven falleció en el hospital y se inició un proceso contra el dueño del gimnasio

Como resultado de la caída, Fathiya sufrió graves lesiones en la cabeza. A pesar de ser trasladada al hospital, los médicos no pudieron salvar su vida.

Tras el incidente, la policía inspeccionó las condiciones de seguridad del gimnasio. Basándose en los resultados, se abrió una causa penal contra el propietario por negligencia y falta de cumplimiento de las normas de seguridad.

Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la seguridad en los gimnasios

Esta tragedia volvió a ser el centro de atención debido a un video que circula en redes sociales. Sin embargo, es importante aclarar que el video no muestra un incidente reciente, sino los hechos de junio de 2024.

La tragedia de Fathiya demuestra que es necesario prestar atención no solo a la modernidad de las máquinas, sino también a cómo están distribuidas en las salas de entrenamiento.

La cinta de correr suele considerarse un equipo seguro. Pero si hay una ventana abierta detrás y no hay protecciones, un simple tropiezo puede poner en peligro la vida.

Hacer ejercicio es beneficioso para la salud. Pero si no se garantizan las normas de seguridad en el lugar de entrenamiento, el ejercicio más sencillo puede convertirse en una tragedia inesperada.