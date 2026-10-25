Kim Jong-un visitó China y mantuvo negociaciones con altos funcionarios

El líder norcoreano Kim Jong-un realizó una visita oficial a la República Popular China el 24 de octubre. Este viaje del líder de la RPDC tiene un significado simbólico, ya que se llevó a cabo a través del nuevo puente sobre el río Yalu recientemente inaugurado en la zona fronteriza.

Tras llegar a Dandong, Kim Jong-un visitó varios sitios políticos y económicos importantes y mantuvo negociaciones de alto nivel destinadas a fortalecer la cooperación entre los dos países vecinos.

Reuniones directas y programa en Dandong

La agenda de la visita abarcó áreas militares, industriales y diplomáticas:

Memoria histórica e industria: Kim Jong-un visitó primero el complejo conmemorativo militar de la ciudad para presentar sus respetos y luego conoció directamente las actividades de una de las principales fábricas locales;

Diálogo con Wang Huning: El líder de la RPDC mantuvo una reunión oficial con Wang Huning, una de las figuras políticas más influyentes de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino;

Negociaciones con el jefe de gobierno: Como parte del programa, se organizaron conversaciones separadas con el Primer Ministro chino para discutir el fortalecimiento de la asociación estratégica mutua.

Revitalización de las relaciones económicas y comerciales

Esta visita tiene una importancia estratégica para la política y la economía regional: