Kim Jong-un visitó China y mantuvo negociaciones con altos funcionarios
El líder norcoreano Kim Jong-un realizó una visita oficial a la República Popular China el 24 de octubre. Este viaje del líder de la RPDC tiene un significado simbólico, ya que se llevó a cabo a través del nuevo puente sobre el río Yalu recientemente inaugurado en la zona fronteriza.
Tras llegar a Dandong, Kim Jong-un visitó varios sitios políticos y económicos importantes y mantuvo negociaciones de alto nivel destinadas a fortalecer la cooperación entre los dos países vecinos.
Reuniones directas y programa en Dandong
La agenda de la visita abarcó áreas militares, industriales y diplomáticas:
Memoria histórica e industria: Kim Jong-un visitó primero el complejo conmemorativo militar de la ciudad para presentar sus respetos y luego conoció directamente las actividades de una de las principales fábricas locales;
Diálogo con Wang Huning: El líder de la RPDC mantuvo una reunión oficial con Wang Huning, una de las figuras políticas más influyentes de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino;
Negociaciones con el jefe de gobierno: Como parte del programa, se organizaron conversaciones separadas con el Primer Ministro chino para discutir el fortalecimiento de la asociación estratégica mutua.
Revitalización de las relaciones económicas y comerciales
Esta visita tiene una importancia estratégica para la política y la economía regional:
Nuevas oportunidades de tránsito: La apertura de la frontera a través del nuevo puente sobre el río Yalu servirá para aumentar drásticamente el volumen de transporte y logística entre ambos países;
Reactivación económica: Según los observadores, esta visita es un paso importante hacia la restauración y el desarrollo a gran escala de las relaciones comerciales y económicas entre Corea del Norte y China, bajo la presión de la pandemia y las sanciones internacionales.
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