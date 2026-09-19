Trump quiere restablecer el diálogo con la RPDC a través de China: ¿Cómo será el acuerdo secreto?

Ante la histórica reunión en Washington entre los líderes de las dos mayores potencias económicas y militares del mundo, Estados Unidos y China, ha surgido una noticia sensacional en la geopolítica internacional. Según fuentes especiales del prestigioso New York Times , el presidente de EE. UU. Donald Trump tiene la intención de discutir, durante las negociaciones con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quien realizará una visita de Estado a Washington la próxima semana, las perspectivas de restablecer los lazos con el líder norcoreano Kim Jong-un. Mientras las señales diplomáticas públicas enviadas por la Casa Blanca hacia Pionyang siguen sin respuesta, Washington deposita serias esperanzas en la mediación de Pekín, el principal aliado y donante económico de Corea del Norte.

Según los expertos, una posible nueva reunión entre Trump y Kim Jong-un podría organizarse en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que China acogerá en noviembre de este año. El hecho de que Trump haya reducido anteriormente Corea del Sur drásticamente los ejercicios militares conjuntos y siga calificando sus relaciones con Kim Jong-un como «muy buenas» indica que la Casa Blanca busca otra gran victoria diplomática.

¿Aceptará Xi Jinping esta propuesta, cómo utilizará China esta mediación como palanca de presión en la guerra comercial contra Washington, y podrá el plan de reconciliación de Trump con la RPDC cambiar el equilibrio de poder en la región del Pacífico?

«Visita de Estado a Washington y plan de noviembre»: Detalles de las negociaciones

New York Times puntos clave del plan diplomático revelados por los expertos:

Visita de Xi Jinping a EE. UU.: El presidente de la RPC llegará a Washington para una visita oficial la próxima semana, y uno de los temas centrales en la Casa Blanca será la cuestión norcoreana;

El papel mediador de Pekín: Dado que la RPDC ignora los intentos de contacto directo de EE. UU., Trump quiere apoyarse en la influencia política de Pekín para restablecer el diálogo;

Plataforma de la cumbre APEC: Los analistas predicen que las Kim Jong-un posibles negociaciones históricas entre Trump y Kim Jong-un podrían ocurrir en el marco de la cumbre APEC que se celebrará en China en noviembre de este año;

Relajación de las relaciones: Trump ha calificado una vez más sus relaciones con Kim Jong-un como «muy buenas», mostrando su disposición a volver a la mesa de negociaciones con Pionyang.

«Ejercicios militares reducidos»: El paso audaz de Trump hacia Pionyang

Acciones prácticas tomadas para crear un terreno propicio para las negociaciones:

Reducción a la mitad de la escala de los ejercicios: En agosto, bajo instrucciones de Trump, la duración y escala de las maniobras militares conjuntas anuales entre EE. UU. y Corea del Sur se redujeron en más del 50%;

Dudas sobre la conveniencia: El líder estadounidense expresó abiertamente sus dudas sobre la eficacia de los ejercicios militares multimillonarios, calificándolos como un factor que aumenta la tensión en la península coreana;

Señal de seguridad para Pionyang: Este paso se interpretó como una concesión estratégica destinada a mostrar que no hay una amenaza militar directa contra Corea del Norte y a atraer a Kim Jong-un de vuelta a las negociaciones nucleares.

Análisis geopolítico: ¿Qué puede ganar China con esta mediación?

Evaluaciones de los principales expertos en política internacional:

El as diplomático de Pekín: Si Xi Jinping logra organizar con éxito la reunión entre Trump y Kim Jong-un, esto proporcionará a China una enorme palanca de presión sobre los aranceles comerciales y la cuestión de Taiwán;

Equilibrio de seguridad regional: China no desea tensiones nucleares ni la acumulación de fuerzas militares estadounidenses cerca de sus fronteras; por ello, un diálogo de paz también se alinea con los intereses de Pekín;

Victoria electoral de Trump: Un nuevo diálogo cara a cara con el líder de la RPDC podría ser presentado por la administración Trump como el mayor logro pacífico en el escenario global.

Se espera que la visita de Xi Jinping a Washington se convierta en un punto de inflexión no solo para las relaciones económicas sino-estadounidenses, sino también para prevenir una nueva crisis nuclear en Asia Oriental.

¿Cree usted que Donald Trump podrá, con la ayuda del líder chino, entenderse de nuevo con Kim Jong-un y lograr un acuerdo de paz en la península coreana? ¿Qué concesiones políticas cree que exigirá Xi Jinping a la Casa Blanca a cambio de esta mediación? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este resumen del plan sensacional de la política mundial con todos los observadores de noticias internacionales y sus amigos!