El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho otra declaración controvertida sobre la política internacional de seguridad nuclear. En un video ampliamente difundido en las redes sociales, un periodista le preguntó a Trump por qué Estados Unidos se opone firmemente al programa nuclear de Irán mientras mantiene una postura diferente respecto a la posesión de armas nucleares por parte de Corea del Norte.

Trump respondió a este delicado tema geopolítico con un enfoque personal, revelando sus relaciones amistosas con el líder de la RPDC: «Kim Jong-un es mi amigo. A él le gusta Trump. No le gustan otros presidentes. Y a mí también me cae bien... Él tiene capacidades nucleares, ¿saben por qué? Porque los otros presidentes no hicieron lo que yo quería que hicieran»., enfatizó. Esta declaración ha iniciado una nueva ola de debates en la diplomacia internacional en el contexto de las disputas nucleares entre Washington y Teherán.

«Amistad personal, errores de presidentes anteriores y equilibrio nuclear»: 5 puntos clave de la declaración

Los argumentos más importantes sobre las opiniones de Donald Trump respecto a los programas nucleares de la RPDC e Irán:

«Kim Jong-un es mi amigo»: Trump declaró abiertamente que tiene relaciones personales cálidas con el líder norcoreano y que se respetan mutuamente;

Dos enfoques distintos para Irán y Corea del Norte: El presidente explicó las razones de las estrictas restricciones de EE. UU. hacia Irán y su actitud hacia Pyongyang mediante la diplomacia personal;

«Otros presidentes no hicieron lo que yo quería»: Trump culpó a la falta de política de los anteriores líderes de la Casa Blanca por la adquisición de armas nucleares por parte de la RPDC;

El factor Trump y la simpatía de Pyongyang: El político destacó que Kim Jong-un solo le tiene aprecio a él y que no le gustan en absoluto otros líderes estadounidenses;

Una posición no estándar en la política nuclear internacional: Trump demostró una vez más que rechaza los moldes diplomáticos clásicos en materia de seguridad global y disuasión nuclear, priorizando las relaciones personales.

Clasificación de la evaluación de Trump sobre la política nuclear de Irán y Corea del Norte

Análisis del programa nuclear de ambos países y las opiniones personales de Trump:

Criterios y direcciones de análisis Posición sobre Corea del Norte (RPDC) Posición oficial y política sobre Irán Relaciones personales con los líderes «Él es mi amigo, me cae bien y reconoce a Trump» Confrontación sin concesiones, ausencia de diálogo diplomático Actitud hacia el arma nuclear Se reconoce el hecho de la existencia de capacidad nuclear La creación de armas nucleares está absolutamente prohibida Razón de la situación nuclear «Los anteriores presidentes de EE. UU. no hicieron lo que yo quería» Riesgo de violar sanciones internacionales y abandonar acuerdos Estilo de diálogo diplomático Cumbres directas e intercambio de cartas personales Estrategia de presión económica máxima (Maximum Pressure) Objetivo geopolítico y restricción estratégica Mantener la escalada actual mediante un acuerdo personal Detención completa del programa nuclear y prohibición del enriquecimiento

Diplomacia internacional y experiencia geopolítica: ¿Por qué Trump antepone la amistad personal a las leyes?

Conclusiones de expertos en seguridad internacional, politólogos y analistas estadounidenses:

«La diplomacia personal, la marca de Trump»: Trump prefiere el diálogo personal cara a cara con los líderes antes que los protocolos tradicionales del Departamento de Estado y los tratados multilaterales; sus cumbres históricas con Kim Jong-un en Singapur y Hanói se basaron precisamente en estas relaciones populistas y directas; sin embargo, reducir un tema global como la seguridad nuclear al nivel de «me gusta o no me gusta» genera serias preocupaciones en la élite política occidental;

La diferencia entre Irán y la RPDC: Corea del Norte ya se ha convertido en un estado nuclear y ha probado sus armas; es imposible arrebatarle este estatus por la fuerza; Irán aún no ha creado un arma nuclear y se encuentra en la etapa de enriquecimiento; por eso Trump, reconociendo la realidad existente, enfatiza el compromiso con Kim Jong-un, mientras insiste en no permitir bajo ninguna circunstancia que Irán posea una bomba nuclear;

Declaraciones electorales y críticas a la Casa Blanca: Esta salida es un golpe a los rivales de Trump (la administración actual); al culpar a los presidentes anteriores y posteriores por el desarrollo de los misiles de la RPDC, intenta demostrar a los votantes que él es el único líder fuerte capaz de contener el riesgo de una guerra nuclear.

¿Cree usted que las relaciones «amistosas» de Donald Trump con Kim Jong-un realmente pueden detener el riesgo de una gran guerra nuclear o es simplemente un show político? ¿Por qué EE. UU. se acostumbra a las pruebas nucleares de Corea del Norte mientras aplica restricciones estrictas a Irán? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de la declaración más candente de la política mundial con todos los interesados!