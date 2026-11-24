Corea del Norte y su líder Kim Jong-un no responden a los intentos del presidente estadounidense Donald Trump de reanudar las negociaciones. Mientras tanto, Pionyang sigue aumentando su potencial nuclear: según estimaciones de expertos internacionales, el número de ojivas nucleares en el país ha llegado a casi 60. El diario The Wall Street Journal reveló los detalles de la situación.

Las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte se están tensando de nuevo. Desde la última reunión cara a cara en 2019 entre Donald Trump y Kim Jong-un, el programa nuclear de Pionyang se ha expandido considerablemente. Mientras Washington intenta restablecer el diálogo, se informa que el líder norcoreano no responde a las llamadas ni a los mensajes diplomáticos de la parte estadounidense.

Según The Wall Street Journal, que cita fuentes diplomáticas, la administración Trump ha intentado en varias ocasiones restablecer el contacto con Kim Jong-un, pero estos esfuerzos no han dado resultados hasta ahora.

Se dice que el número de ojivas nucleares ha llegado a 60

Según las estimaciones del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), en enero de 2019, Corea del Norte poseía entre 20 y 30 ojivas nucleares. Para enero de 2026, esta cifra alcanzó casi 60.

Estas cifras no son información confirmada oficialmente por Pionyang, sino una evaluación independiente de expertos internacionales. Los análisis del SIPRI también señalan que Corea del Norte posee reservas suficientes de materiales fisionables para producir armas nucleares.

La infraestructura nuclear del país también se está expandiendo. En particular, imágenes satelitales han mostrado trabajos de construcción y ampliación en las instalaciones de enriquecimiento de uranio del complejo nuclear de Yongbyon.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, también anunció en noviembre de 2026 que las capacidades de enriquecimiento de uranio en Yongbyon se habían ampliado nuevamente. El organismo calificó este proceso como una fuente de seria preocupación.

Las llamadas de Trump sin respuesta y su carta devuelta sin abrir

Según el informe de The Wall Street Journal, tras su regreso a la Casa Blanca, Trump intentó contactar a Kim Jong-un por teléfono y otros canales. Sin embargo, no hubo respuesta de Pionyang.

Posteriormente, funcionarios estadounidenses intentaron hacer llegar una carta al líder norcoreano. Para ello, se envió una solicitud a través del representante de la misión permanente de Corea del Norte ante la ONU en Nueva York.

Sin embargo, según fuentes del diario, en una reunión posterior, el diplomático devolvió la carta al representante estadounidense sin abrirla. Esto demuestra lo complejos que son los esfuerzos de Washington para restablecer las relaciones diplomáticas.

Tampoco fue posible organizar una reunión durante la gira por Asia

También se consideró la posibilidad de organizar una reunión con Kim Jong-un durante la visita de Trump a China. Aunque la parte estadounidense expresó interés en reanudar el diálogo con la RPDC, las partes no pudieron llegar a condiciones mutuamente aceptables.

Según la información, Washington discutió opciones como la adopción de una declaración que ponga fin oficialmente a la guerra en la península coreana, la expansión de las relaciones diplomáticas y la limitación de las pruebas nucleares y de misiles.

Sin embargo, las exigencias de Pionyang no fueron aceptables para la parte estadounidense. Kim Jong-un exige el reconocimiento de su estatus nuclear y un cambio en la política de Washington hacia Corea del Norte.

¿Por qué Kim Jong-un no tiene prisa por negociar con Estados Unidos?

Según los expertos, varios factores influyen en la disminución del interés de Pionyang por el diálogo con Washington.

El primero es el deseo de que se reconozca su estatus nuclear. Kim Jong-un ha declarado que no desea volver a las negociaciones sobre el abandono de las armas nucleares. Según su postura, Estados Unidos debe primero reconocer a Corea del Norte como un Estado nuclear y poner fin a su política hostil. Para Pionyang, las armas nucleares son una garantía importante de la seguridad del régimen.

El segundo es el acercamiento a Rusia. El tratado de asociación estratégica integral firmado en 2024 entre Moscú y Pionyang llevó las relaciones entre ambos países a un nuevo nivel. El fortalecimiento de la cooperación militar y económica amplía las opciones de política exterior de Corea del Norte.

El tercero es las relaciones con China. Pekín sigue siendo uno de los socios económicos más importantes de Corea del Norte. El acercamiento a Rusia y las oportunidades en el comercio exterior podrían reducir la necesidad de Pionyang de llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

Una situación diplomática compleja para Washington

El aumento del potencial nuclear de Corea del Norte y su intención de utilizar el diálogo con Estados Unidos bajo sus propias condiciones hacen que la tarea de Washington sea aún más difícil.

El principal problema para Estados Unidos es convencer a Pionyang de limitar su programa nuclear, pero Kim Jong-un indica que solo está dispuesto a continuar tales negociaciones si se reconoce su estatus nuclear.

Así, mientras los esfuerzos diplomáticos de Trump siguen sin respuesta, Corea del Norte continúa expandiendo sus capacidades nucleares. Esto complica aún más la situación de seguridad en la península coreana y pone en duda la perspectiva de reanudar las negociaciones entre Estados Unidos y Pionyang.