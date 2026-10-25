La Constitución japonesa, que se ha mantenido sin cambios desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra por primera vez en su historia ante una reforma importante. La coalición gobernante en Tokio ha iniciado consultas oficiales para resolver desacuerdos y llegar a un consenso sobre la revisión de su artículo 9, pacifista, la revisión del artículo 9 para resolver las disputas y llegar a una conclusión unánime.

Según la agencia de noticias Kyodo, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi tiene la intención de formalizar completamente esta importante iniciativa parlamentaria para febrero de 2027. para febrero de 2027.

Disputa en la coalición gobernante: ¿cómo cambiará el artículo 9?

Los partidos del gobierno proponen dos enfoques sobre el estatus del ejército:

Propuesta del Partido Liberal Democrático (PLD): La fuerza principal liderada por la primera ministra Takaichi propone mantener el artículo 9 en su forma general, pero añadiendo una cláusula separada que otorgue un estatus legal oficial a las «Fuerzas de Autodefensa» que ya operan en la práctica;

Demanda de la «Sociedad de Renovación de Japón»: El socio menor del gabinete elige un camino más radical: abogan por eliminar por completo el segundo párrafo, que prohíbe poseer fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, e introducir el concepto de «Ejército de Defensa Nacional» en la Constitución;

La prohibición actual: Según el artículo 9 actual, el pueblo japonés ha renunciado para siempre a la guerra y a resolver disputas internacionales mediante la fuerza armada, y el derecho del Estado a hacer la guerra no está reconocido oficialmente.

«Policía en el papel, ejército poderoso en la práctica»

Aunque la legislación oficial establece que Japón no debe tener ejército, la situación real ya ha alcanzado el nivel de una potencia militar global:

Flota moderna y portaaviones: Aunque las «Fuerzas de Autodefensa» creadas por Tokio se consideran teóricamente un tipo de policía, poseen una poderosa flota militar que pronto se verá complementada con dos portaaviones ligeros;

Cazas de quinta generación y misiles de largo alcance: La fuerza aérea moderna está equipada con aviones de quinta generación, y el arsenal de las fuerzas terrestres ha incorporado recientemente misiles móviles tierra-tierra con un alcance de 1 000 kilómetros 1 000 kilómetros.

El obstáculo del referéndum: ¿será fácil cambiar la Constitución?

El proceso de implementación de los cambios consta de etapas legales extremadamente complejas: