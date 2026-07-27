Podría establecerse una segunda capital en Japón: se aprobó la ley

En Japón, en el futuro, para el país una segunda capital podría ser establecida. El 24 de julio, el parlamento del país aprobó un proyecto de ley que prevé la creación de un centro administrativo de reserva en Tokio en caso de emergencia. Así lo informó la agencia Kyodo .

Se informa que esta iniciativa podría dar un impulso adicional a los planes del gobierno japonés de convertir a Osaka en una gran metrópolis como Tokio . Al mismo tiempo, la ley tiene como objetivo organizar la administración pública de manera más eficiente y descentralizar el poder.

El proyecto de ley propuesto por el bloque gobernante fue duramente criticado por la oposición. Según ellos, el documento fue preparado principalmente para servir a los intereses del Partido Liberal Democrático liderado por el Primer Ministro Sanae Takaichi, y su socio de coalición con sede en Osaka, el Partido de la Innovación de Japón .

Se produjeron intensos debates en el parlamento antes de la aprobación de la ley. La oposición exigió prohibir la celebración de elecciones locales y referéndums el mismo día, argumentando que esto podría influir en las decisiones de los votantes.

Estos debates también fueron provocados por la declaración del gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura , sobre su intención de celebrar un tercer referéndum el mismo día que las elecciones a gobernador la próxima primavera.

Los dos intentos anteriores de convertir a Osaka en una metrópolis — los referéndums de 2015 y 2020 — fueron rechazados por un estrecho margen. Más tarde, después de que el bloque gobernante aceptara ciertas concesiones, la oposición acordó someter el proyecto de ley a votación.

De acuerdo con la nueva ley, el Primer Ministro puede otorgar el estatus de capital de reserva basándose en las solicitudes de las prefecturas que cumplan con los requisitos establecidos en términos de población e indicadores económicos.

El documento fue apoyado por el Partido Liberal Democrático, sus socios de coalición y varias otras fuerzas políticas, y fue aprobado con los votos de 123 diputados, mientras que 121 diputados votaron en contra.

Como dato, existen países en el mundo con dos o más capitales. Por ejemplo, en los Países Bajos , Ámsterdam es la capital oficial, pero el parlamento y el gobierno se encuentran en la ciudad de La Haya . En Bolivia , Sucre es considerada la capital oficial, mientras que el gobierno y el parlamento operan en La Paz. Asimismo, en países como Chile, Malasia, Sri Lanka, Costa de Marfil, Benín, Esuatini y Burundi , la administración pública está distribuida entre varias ciudades.

El único país del mundo con tres capitales oficiales es la República de Sudáfrica . Allí, Pretoria cumple la función de centro ejecutivo, Ciudad del Cabo la legislativa y Bloemfontein la judicial.