Japón propone pagar 62 000 dólares por el nacimiento del tercer hijo
Como parte de la lucha contra la caída de la tasa de natalidad en el país, el Partido Liberal Democrático (PLD), en el poder en Japón, propone que, por el nacimiento del tercer hijo o más en una familia, 10 millones de yenes (aproximadamente 62 000–62 700 dólares estadounidenses) se introduzca un pago único de esa cantidad. Nippon.com Según los informes, este proyecto, finalizado durante la reunión de la sede de Estrategia Demográfica del partido el 27 de noviembre de 2026, será presentado la próxima semana a la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi.
Medidas adicionales contra la crisis demográfica
El paquete de propuestas incluye no solo grandes premios económicos, sino también cambios sistémicos destinados a apoyar integralmente a las familias:
Beneficios de educación preescolar: Se prevé que las guarderías y las instituciones de educación preescolar sean gratuitas desde una edad más temprana.
Incentivos fiscales y matrimonio: Se planea introducir importantes exenciones fiscales para las familias y apoyar servicios de citas basados en asociaciones público-privadas para fomentar el matrimonio entre los jóvenes.
Nueva estructura estatal: Se ha propuesto crear una Agencia de Estrategia Demográficaseparada para coordinar la política demográfica y supervisar las actividades de los ministerios.
Diferencia entre las prestaciones actuales y la nueva iniciativa
Esta iniciativa se encuentra actualmente en la etapa de recomendación política. Una vez que el gobierno revise los procedimientos de pago y las fuentes de financiación, se espera que se incluya en el programa de reformas económicas y fiscales de 2027:
Indicadores
Régimen actual
Nuevo proyecto propuesto
Pago único
Por cada recién nacido 500 000 yenes prestación
Para el tercer hijo y los siguientes 10 millones de yenes (~62 000–62 700 dólares)
Asignación mensual por hijo
A partir del tercer hijo, por mes 30 000 yenes
Exenciones fiscales adicionales y servicios de guardería gratuitos desde temprana edad
Estado y plazo
En vigor
Aún no aprobado oficialmente (se espera que se incluya en el programa de 2027)
¿Cree usted que un gran incentivo financiero de 62 000 dólares y guarderías gratuitas serán un impulso suficiente para aumentar la tasa de natalidad en Japón?
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