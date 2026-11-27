Como parte de la lucha contra la caída de la tasa de natalidad en el país, el Partido Liberal Democrático (PLD), en el poder en Japón, propone que, por el nacimiento del tercer hijo o más en una familia, 10 millones de yenes (aproximadamente 62 000–62 700 dólares estadounidenses) se introduzca un pago único de esa cantidad. Nippon.com Según los informes, este proyecto, finalizado durante la reunión de la sede de Estrategia Demográfica del partido el 27 de noviembre de 2026, será presentado la próxima semana a la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Medidas adicionales contra la crisis demográfica

El paquete de propuestas incluye no solo grandes premios económicos, sino también cambios sistémicos destinados a apoyar integralmente a las familias: