Gran Bretaña ha visto surgir una iniciativa política inesperada y radical para revertir las consecuencias del Brexit y restaurar la integración con el continente. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, durante la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool, afirmó que el país debe regresar a la Unión Europea sin necesidad de celebrar un nuevo referéndum nacional.

El prestigioso periódico británico The Independent informa que el alcalde de la capital se dirigió al primer ministro Andy Burnham, proponiendo una hoja de ruta clara para reingresar inmediatamente en la Unión Aduanera de la UE para reducir las barreras comerciales, obtener posteriormente un estatus de miembro asociado y aceptar las condiciones del mercado único europeo. Khan exigió incluir este plan estratégico en el próximo programa electoral. Este llamado se produce en el contexto del acuerdo del 24 de agosto entre el primer ministro Burnham y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para mejorar radicalmente las relaciones y celebrar una cumbre Reino Unido-UE antes de fin de año.

«Regreso sin referéndum, Unión Aduanera y el plan de Khan»: 5 puntos clave de la declaración

Los argumentos oficiales más importantes de la impactante iniciativa de Sadiq Khan en Liverpool:

No hay necesidad de un nuevo referéndum: El alcalde de Londres propuso llevar a cabo el proceso de reintegración de Gran Bretaña en la UE sin votación popular;

Regreso inmediato a la Unión Aduanera: Se señaló que es necesario entrar primero en el sistema aduanero de la UE para reducir las barreras burocráticas y las pérdidas económicas;

Mercado único y membresía asociada: La segunda etapa del plan propone que Gran Bretaña obtenga un estatus de asociación con la UE y regrese al mercado común europeo;

Manifiesto electoral laborista: Sadiq Khan pidió al primer ministro Andy Burnham que incluya este punto en el próximo programa oficial del partido;

Cumbre Reino Unido-UE antes de fin de año: Se espera que la cumbre acordada en agosto entre el primer ministro y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se convierta en una plataforma para restaurar las relaciones bilaterales.

Clasificación de las etapas del regreso de Gran Bretaña a la UE propuestas por Sadiq Khan

Mecanismos de integración potenciales ante el ayuntamiento de Londres y el gobierno británico:

Etapas de reintegración Medidas prácticas contempladas Efectos para la economía y la política británicas Etapa 1: Unión Aduanera de la UE Regreso inmediato sin preparación Eliminación de aranceles a las mercancías y eliminación de cuellos de botella logísticos Etapa 2: Membresía asociada Acuerdo de estatus estratégico especial con Bruselas Restauración de una asociación política y de seguridad completa Etapa 3: Mercado único europeo Restauración de la libre circulación de servicios y capitales Fortalecimiento del centro financiero de Londres y aumento del volumen de exportaciones Mecanismo legal y político Sin nuevo referéndum, a través del manifiesto del partido Prevenir la división política interna y los retrasos Plataforma de lanzamiento diplomático Cumbre Reino Unido-UE prevista para finales de año Inicio de negociaciones oficiales entre el Consejo Europeo y Burnham

Experticia en política internacional y geoeconomía: ¿Por qué la élite británica retrocede en el Brexit?

Conclusiones de politólogos europeos, economistas británicos y analistas internacionales:

«Heridas económicas causadas por el Brexit»: Tras abandonar la Unión Europea, Gran Bretaña se enfrentó a la inflación, la escasez de mano de obra, un fuerte aumento de los costes logísticos y el debilitamiento de la posición del centro financiero de Londres; la posición de Sadiq Khan no es solo una declaración política, sino una expresión abierta de la crisis real que enfrentan el mundo empresarial y las administraciones municipales;

«Lógica de evitar la trampa del referéndum»: La propuesta del alcalde de no celebrar un nuevo referéndum se considera un paso muy calculado; el referéndum de 2016 dividió a la sociedad británica en dos campos opuestos; por eso Khan pretende resolver esta cuestión a través del parlamento y las elecciones para evitar una nueva inestabilidad política interna;

Un test para Andy Burnham y los laboristas: Aunque el primer ministro busca mejorar sus relaciones con António Costa, persisten puntos de vista divergentes dentro del partido sobre un regreso completo a la UE; Bruselas tampoco estará de acuerdo con la política de «cherry-picking» (elegir solo los beneficios) de Londres: un regreso completo al mercado exige concesiones serias sobre fronteras y contribuciones financieras.

¿Cree usted que el regreso de Gran Bretaña a la Unión Europea sin referéndum es conforme a los principios democráticos, o una decisión tan trascendental debe tomarse únicamente mediante voto popular? ¿Qué beneficio podría aportar el regreso de Gran Bretaña a la economía europea, que atraviesa una crisis profunda? ¡Comparta sus reflexiones personales en los comentarios y difunda este análisis del gran giro de la geopolítica mundial con todos los interesados!