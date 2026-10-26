Yandex evacuó sus tres supercomputadoras a nuevas ubicaciones

El gigante tecnológico ruso Yandex ha trasladado por completo sus tres supercomputadoras más potentes a nuevas ubicaciones seguras, tras una serie de ataques con drones contra sus centros de procesamiento de datos (DPC) en octubre de este año. Así lo informó el medio RBK basándose en datos oficiales.

Según la empresa, las máquinas principales con inmensa capacidad de cómputo no sufrieron daños durante los ataques con drones, y se tomaron medidas de evacuación inmediatas para garantizar su funcionamiento ininterrumpido.

El «trío» objetivo: «Lyapunov», «Galushkin» y «Chervonenkis»

Las tres supercomputadoras, que son el corazón digital de Yandex, se están reiniciando en nuevas ubicaciones:

Máquinas intactas: El servicio de prensa de la empresa informó que las supercomputadoras «Lyapunov», «Galushkin» y «Chervonenkis», consideradas los sistemas más potentes de Rusia, sobrevivieron a los ataques y que el equipo no sufrió daños;

Nuevas plataformas de computación: Estas supercomputadoras fueron retiradas por completo de las antiguas salas de servidores y actualmente están siendo montadas y puestas en marcha en nuevas áreas seguras;

Soporte para inteligencia artificial y servicios: La empresa destacó que estos dispositivos seguirán, como antes, respaldando la infraestructura de los servicios digitales diarios de Yandex y entrenando modelos de lenguaje fundamentales (LLM / inteligencia artificial).

Tres ataques en octubre y impacto en los servicios en Uzbekistán

Los ataques aéreos realizados durante este mes provocaron problemas técnicos significativos en el sistema de la empresa:

Geografía de los ataques: En octubre, los ataques con drones se dirigieron a tres regiones: los grandes centros de datos en Sasovo (región de Riazán), así como en las regiones de Kaluga y Vladímir;

Interrupciones globales en los sistemas: Estos ataques afectaron los servicios en la nube personales de Yandex, el ecosistema de la empresa, así como el funcionamiento de varios sistemas gubernamentales conectados a estos servidores;

Impacto en Uzbekistán: Tras los ataques, en Uzbekistán, se observaron interrupciones técnicas y fallos durante un tiempo en los servicios populares de la empresa, incluidas las aplicaciones de taxi, mapas y entrega.

Supercomputadoras de Yandex y detalles de los ataques