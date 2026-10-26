Yandex evacuó sus tres supercomputadoras a nuevas ubicaciones

·46·Mundo
Yandex evacuó sus tres supercomputadoras a nuevas ubicaciones

El gigante tecnológico ruso Yandex ha trasladado por completo sus tres supercomputadoras más potentes a nuevas ubicaciones seguras, tras una serie de ataques con drones contra sus centros de procesamiento de datos (DPC) en octubre de este año. Así lo informó el medio RBK basándose en datos oficiales.

Según la empresa, las máquinas principales con inmensa capacidad de cómputo no sufrieron daños durante los ataques con drones, y se tomaron medidas de evacuación inmediatas para garantizar su funcionamiento ininterrumpido.

El «trío» objetivo: «Lyapunov», «Galushkin» y «Chervonenkis»

Las tres supercomputadoras, que son el corazón digital de Yandex, se están reiniciando en nuevas ubicaciones:

  • Máquinas intactas: El servicio de prensa de la empresa informó que las supercomputadoras «Lyapunov», «Galushkin» y «Chervonenkis», consideradas los sistemas más potentes de Rusia, sobrevivieron a los ataques y que el equipo no sufrió daños;

  • Nuevas plataformas de computación: Estas supercomputadoras fueron retiradas por completo de las antiguas salas de servidores y actualmente están siendo montadas y puestas en marcha en nuevas áreas seguras;

  • Soporte para inteligencia artificial y servicios: La empresa destacó que estos dispositivos seguirán, como antes, respaldando la infraestructura de los servicios digitales diarios de Yandex y entrenando modelos de lenguaje fundamentales (LLM / inteligencia artificial).

Tres ataques en octubre y impacto en los servicios en Uzbekistán

Los ataques aéreos realizados durante este mes provocaron problemas técnicos significativos en el sistema de la empresa:

  • Geografía de los ataques: En octubre, los ataques con drones se dirigieron a tres regiones: los grandes centros de datos en Sasovo (región de Riazán), así como en las regiones de Kaluga y Vladímir;

  • Interrupciones globales en los sistemas: Estos ataques afectaron los servicios en la nube personales de Yandex, el ecosistema de la empresa, así como el funcionamiento de varios sistemas gubernamentales conectados a estos servidores;

  • Impacto en Uzbekistán: Tras los ataques, en Uzbekistán, se observaron interrupciones técnicas y fallos durante un tiempo en los servicios populares de la empresa, incluidas las aplicaciones de taxi, mapas y entrega.

Supercomputadoras de Yandex y detalles de los ataques

Indicador

Detalles

Supercomputadoras trasladadas

«Lyapunov», «Galushkin», «Chervonenkis»

Estado técnico

Intactas, reiniciándose en nuevas ubicaciones

Zonas atacadas (DPC)

Sasovo (región de Riazán), Kaluga, Vladímir

Periodo de ataques

Octubre de 2026 (3 veces en total)

Función principal

Servicios en la nube de Yandex y entrenamiento de modelos de IA fundamentales

Consecuencias

Interrupciones a corto plazo en sistemas estatales rusos y servicios en Uzbekistángi

YandexSupercomputadoraAtaque de dronesCentro de datosRusia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Yandex Pay» congelado: los usuarios no pueden retirar dinero ni pagar alimentos«Yandex Pay» congelado: los usuarios no pueden retirar dinero ni pagar alimentos13 octubre 18:22Caída de Yandex en Kazajistán: ¿Qué consecuencias trajo la dependencia digital?Caída de Yandex en Kazajistán: ¿Qué consecuencias trajo la dependencia digital?12 octubre 22:57Zelensky reveló las consecuencias de los ataques a los centros de datos de YandexZelensky reveló las consecuencias de los ataques a los centros de datos de Yandex12 octubre 22:12Yandex Fabrika presenta el portátil Lunnen Airis con un peso inferior a un kilogramoYandex Fabrika presenta el portátil Lunnen Airis con un peso inferior a un kilogramo29 septiembre 11:22Un superordenador orbital de 1080 satélites diseñado en ChinaUn superordenador orbital de 1080 satélites diseñado en China27 septiembre 16:56El identificador de llamadas Yandex integrado en los smartphones Huawei Nova 16sEl identificador de llamadas Yandex integrado en los smartphones Huawei Nova 16s24 septiembre 13:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol