Caída de Yandex en Kazajistán: ¿Qué consecuencias trajo la dependencia digital?

La población de Kazajistán se enfrentó a « Yandex » fallos masivos y generalizados en los servicios de su ecosistema digital, utilizados a diario por millones de usuarios. Los problemas no están relacionados con la infraestructura local, sino directamente con daños en los centros de datos centrales ubicados en territorio ruso.

Esta avería supuso un duro golpe no solo para los pasajeros y clientes, sino también para las actividades de miles de taxistas y repartidores.

¿Qué servicios se detuvieron o funcionan con interrupciones?

Casi todos los servicios populares de la empresa en Kazajistán sufrieron fallos:

« Yandex Go » : El servicio de solicitud de taxis dejó de funcionar por completo o presentó graves interrupciones;

La entrega se detuvo: Se volvió imposible pedir comida y productos a través de las aplicaciones « Yandex Eats » y « Yandex Lavka »;

Dificultades financieras: Se produjeron interrupciones al realizar pagos y transferencias a través de « Yandex Pay »;

Tecnología inteligente y música: El asistente de voz « Alice », « Yandex Music » y los dispositivos de hogar inteligente dejaron de responder a los comandos y se volvieron inestables;

Descontento de conductores y repartidores: Los taxistas y repartidores informaron que no podían aceptar nuevos pedidos y que el servicio de soporte técnico no respondía.

¿Cuál es la causa? Daños en tres centros de datos en Rusia

Aunque los datos personales de los usuarios se almacenan en servidores dentro de Kazajistán, la arquitectura informática general se basa en un sistema interconectado:

Parada de centros de datos: Según la información, la interrupción fue causada por daños en la infraestructura de los centros de datos de Yandex en Rusia, en las regiones de Riazán, Kaluga y Vladímir;

Efecto cascada: La parada total de uno de los centros de servidores provocó interrupciones en cadena a escala internacional, afectando directamente al mercado kazajo;

Confirmación ministerial: El Ministerio de Desarrollo Digital de Kazajistán confirmó oficialmente que los servidores locales funcionan con normalidad, pero que el problema surgió debido a la alta dependencia de la infraestructura extranjera.

La cuestión de la dependencia y la preocupación de los expertos

Los representantes de la empresa indican que se están realizando trabajos para restablecer los servicios, pero que los plazos de estabilización completa son desconocidos por ahora: