El identificador de llamadas Yandex integrado en los smartphones Huawei Nova 16s

Se ha dado un paso importante en la seguridad de los usuarios en el mercado de los smartphones. Según Ixbt.com, la herramienta de identificación de llamadas entrantes y salientes de Yandex se ha integrado profundamente, por primera vez, en el sistema operativo de los nuevos smartphones de Huawei. El primer dispositivo con esta función es el Huawei Nova 16s. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Esta tecnología está diseñada para advertir a los usuarios sobre llamadas potencialmente peligrosas, incluyendo ataques de estafadores. El sistema puede distinguir no solo números peligrosos, sino también llamadas útiles, mostrando la categoría de la organización que llama, como un banco o un servicio de entrega, en la pantalla. La información se muestra como una notificación del sistema durante la llamada.

Capacidades del nuevo sistema de protección

Esta herramienta de seguridad desarrollada por Yandex se basa en una enorme base de datos que contiene más de 160 millones de números de teléfono. El proceso de análisis profundo utiliza algoritmos de redes neuronales y más de 300 indicadores de comportamiento del usuario. Esto permite al sistema identificar no solo llamadas de voz comunes, sino también llamadas publicitarias y llamadas a través de aplicaciones de mensajería.

Actualmente, esta tecnología está operativa en los nuevos dispositivos de la serie Huawei Nova 16s. En el futuro, se planea implementar este sistema de protección gradualmente en otros modelos nuevos de smartphones Huawei. Los usuarios podrán activarlo durante la configuración inicial del dispositivo o a través de la configuración de la aplicación «Teléfono».

Para que el sistema funcione correctamente, se requiere una conexión a Internet y la última versión de la aplicación «Yandex — s Alisoy AI». Si un usuario encuentra un número no deseado o sospechoso, tiene la posibilidad de denunciarlo a través del registro de llamadas. Los números identificados como fraudulentos pueden ser bloqueados automáticamente por el sistema.

Sobre la serie Huawei Nova 16s

La nueva gama Huawei Nova 16s incluye tres modelos principales: Nova 16s, Nova 16s Pro y Nova 16z. El modelo más avanzado, el Nova 16s Pro, cuenta con una pantalla OLED de 6,84 pulgadas, un potente procesador Kirin 9010S, hasta 512 GB de almacenamiento interno y una batería de 7000 mAh con carga de 100 W. Su cámara principal incluye un sensor de 200 megapíxeles y teleobjetivos de alta calidad.

El modelo intermedio Huawei Nova 16s tiene una pantalla de 6,68 pulgadas, un chip Kirin 8020 y una batería de 7000 mAh, mientras que la versión Nova 16z está equipada con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y una batería de 6000 mAh. Todos los dispositivos de esta serie cumplen con los requisitos tecnológicos modernos.