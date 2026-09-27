Un superordenador orbital de 1080 satélites diseñado en China

Se ha presentado en China un proyecto de red informática orbital masiva llamada Space String, diseñada para ejecutar modelos de IA y procesar datos directamente en el espacio. Según ixbt.com, esta iniciativa prevé integrar más de 1080 satélites conectados mediante canales láser, lo que supone un paso importante en las tecnologías espaciales. Como informa Ixbt.com informa al respecto.

El nuevo proyecto fue revelado el 25 de septiembre. Está siendo desarrollado por las empresas Enceladus y Eastlink, que ya participaron en la creación del grupo de computación Three-Body. Según la distribución, Eastlink es responsable de la arquitectura del sistema y su explotación, mientras que Enceladus se encarga de las tecnologías de IA y del desarrollo internacional del proyecto.

La idea principal del proyecto Space String es agrupar la potencia de cálculo de numerosos satélites en un sistema único. Actualmente, la mayoría de las naves espaciales funcionan solo con sus propios recursos. Con la nueva arquitectura, si un satélite no tiene suficiente potencia de CPU para una tarea compleja, podrá transferirla a otros dispositivos.

Estructura de dos niveles del grupo orbital

Según el plan, el nuevo grupo espacial se dividirá en dos niveles distintos. El primer nivel incluye más de 720 satélites destinados a la recopilación y procesamiento de datos. Estos dispositivos, además de observar la Tierra y realizar otras tareas, ejecutarán modelos de IA ya entrenados directamente en órbita.

Los más de 360 satélites restantes servirán como centro de cálculo para el grupo. Estarán dedicados al entrenamiento de la IA y estarán equipados con hardware mucho más potente. Los expertos planean colocar estos dispositivos en una órbita heliosíncrona, con la posibilidad de aumentar el número de satélites de cálculo si fuera necesario.

Comunicación láser y desarrollo progresivo

Todos los dispositivos estarán conectados mediante canales láser de alta velocidad. Esto permitirá a los satélites intercambiar grandes volúmenes de datos y distribuir los cálculos. Como resultado, la nave espacial no necesitará enviar toda la información a la Tierra, sino que realizará un análisis preliminar mediante IA en órbita, transmitiendo solo los resultados necesarios.

La red Space String se construirá por etapas. Inicialmente se creará el satélite experimental G1, seguido de la plataforma estándar G2 y, finalmente, el dispositivo de alto rendimiento G3. La experiencia de cada generación será útil para el desarrollo de la siguiente. El lanzamiento del primer dispositivo de prueba está previsto para el cuarto trimestre de 2027, mientras que el grupo completo de más de mil dispositivos sigue siendo, por ahora, un proyecto a largo plazo.